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預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

記者梅衍儂／即時報導
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陳泰賢（右）與朴時恩結婚12年，攜手走過喪子之痛與抗癌考驗。圖／摘自IG
陳泰賢（右）與朴時恩結婚12年，攜手走過喪子之痛與抗癌考驗。圖／摘自IG

韓星夫妻陳泰賢、朴時恩結婚11年感情甜蜜，不過兩人一路走來歷經喪子之痛。朴時恩近日在綜藝節目「同床異夢2－你是我的命運」中吐露流產後留下的心理創傷，談到當年失去孩子的過程時忍不住落淚，坦言至今仍無法完全走出陰影。

朴時恩曾經歷三次流產，回想起最心碎的一刻，朴時恩哽咽透露，當時距離預產期只剩20天，原本滿心期待迎接寶寶誕生，沒想到卻發生憾事。她說，孩子還有生命跡象時，超音波畫面會顯示彩色，但當醫師發現異狀並說出「怎麼會這樣」時，她望向螢幕，卻發現畫面已變成黑白，「那個畫面我到現在都忘不了。」

她坦言，因為那次打擊太深，之後每次進入超音波室都會感到害怕，甚至產生恐懼感，「這件事真的很難說出口。」不過朴時恩也表示，能夠透過節目分享這段過往，感覺像是終於有機會慢慢釋懷。她感性地說，或許離開的孩子是在用另一種方式守護著家人，也因為如此，讓她擁有更多珍貴的緣分與家人。

然而，陳泰賢去年確診甲狀腺癌，節目中也記錄下他術後滿一年前往癌症中心複診的過程。由於被列為癌症復發高風險族群，而術後第一年又是復發風險最高的關鍵期，因此這次檢查讓他格外緊張。幸好檢查結果是好消息，陳泰賢目前恢復狀況良好，也讓朴時恩終於鬆了一口氣。

陳泰賢與朴時恩2015年結婚後，於2019年收養一名大學生女兒，之後又陸續收養兩名女兒，夫妻倆用愛組成溫暖家庭，善舉也獲得外界不少讚賞。

朴時恩(右）和陳泰賢近日在節目中分享近況。圖／摘自IG
朴時恩(右）和陳泰賢近日在節目中分享近況。圖／摘自IG

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