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迪麗熱巴生日最大亮點是她…楊冪一句話粉絲全嗨翻

記者趙大智／即時報導
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迪麗熱巴（右）被楊冪帶入行。圖／摘自微博
迪麗熱巴（右）被楊冪帶入行。圖／摘自微博

迪麗熱巴今日迎來34歲生日，昔日老闆兼好姐妹楊冪一如既往，在第一時間送上生日祝賀，寫下：「生日快樂寶貝！歲歲如意，想你！」親暱的語氣與充滿溫度的互動，隨即引發大批網友熱烈討論。

中國影視圈非常愛算這些表面上的來來去去，說楊冪連續第6年公開為迪麗熱巴慶生，而迪迪則已經12年連續為楊冪祝賀生日。

這段友誼的起點，最早可追溯至2013年左右。當時就讀大學二年級的迪麗熱巴，憑藉獨特氣質被楊冪相中，成為楊冪工作室成立初期的首批簽約藝人。楊冪當年即便面臨產後復出的工作高壓，仍不遺餘力提攜新人，不僅帶領迪麗熱巴出席各類時尚紅毯、引薦影視資源，更極力推薦她接演「古劍奇譚」與「克拉戀人」等關鍵作品。

迪麗熱巴後來憑藉「克拉戀人」中「高雯」一角成功打開知名度，楊冪也持續在後續作品中給予強力後盾，包括讓她在「三生三世十里桃花」中飾演經典角色「白鳳九」，並在各大綜藝節目中主動照顧、協助其建立良好的公眾形象。那句常掛在嘴邊的「她我們家的藝人」，字字句句都充滿了身為前輩與老闆的保護欲。

雖然迪麗熱巴已約滿獨立，並成立個人工作室，但兩人的情誼並未隨著經紀關係的終結而淡化。私底下的她們依舊互動頻繁，不僅日常會互相協助翻譯、為彼此的新戲宣傳，在大型頒獎典禮或時尚活動上碰面時，更是不經意流露出老友間的默契。

例如在先前的W盛典上，楊冪一看到迪麗熱巴腳踩高跟鞋行走不易，便心疼地皺眉並主動伸手攙扶；而迪麗熱巴見到楊冪更是立刻快步迎上前，這些自然流露的肢體語言，無一不彰顯出兩人超越職場利害關係的真摯交情。

日前39歲楊冪憑借主演的農村題材劇「生萬物」提名第31屆白玉蘭獎最佳女主角，成為首位入圍該獎項的1985年花旦演員。劇中她飾演農婦寧繡繡跨越60年人生，哭戲動人，但能否得獎還是未知數，畢竟像孫儷這樣的強手無

這是迪麗熱巴（左）最愛的一張跟楊冪的合照。圖／摘自微博
這是迪麗熱巴（左）最愛的一張跟楊冪的合照。圖／摘自微博

迪麗熱巴（左）今天過34歲生日。圖／摘自微博
迪麗熱巴（左）今天過34歲生日。圖／摘自微博

迪麗熱巴（左）已連續12年未楊冪慶生。圖／摘自微博
迪麗熱巴（左）已連續12年未楊冪慶生。圖／摘自微博

迪麗熱巴（左）在「三生三世十里桃花」中飾演經典角色「白鳳九」。圖／摘自微博
迪麗熱巴（左）在「三生三世十里桃花」中飾演經典角色「白鳳九」。圖／摘自微博

楊冪 迪麗熱巴

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