孫德榮曝這部位「腦細胞全死」 今赴靈鷲山已選好長眠地

孫德榮基本上已將身後事一切都安排妥當。（圖／孫德榮提供）

65歲知名經紀人「孫總」孫德榮4月底先前腦中風 出院，他今天到貢寮靈鷲山看好塔位和牌位，毫不猶豫直接下訂，他說「不能再拖了，65歲人生都過了2/3」，他表示中風後他的腦下垂體腦細胞已經死光，他對生死本就看得開，任為多活一天都是賺到，早一步安排後事才是真正的負責。

孫德榮說，他很早之前就選好壽衣和遺照，本來長眠地想選在金寶山，「但我連續去3次都剛好遇到颱風，我想可能是上天告訴我不適合」，而今年2月大S辦紀念會下大雨，他不希望來探望的親友辛苦，於是由以前的徒孫海照法師牽線，他到靈鷲山看塔位，覺得環境面海、且每個塔位都有休息室，一樓固定會誦經，所以他立刻決定就是這裡，「趁我還有行為能力，我要依照自己的喜好決定，與佛結緣」。

孫德榮這次大病初癒，他說：「中風後我右邊的腦下垂體腦細胞都死了，我跟醫生說，我這一輩子都活得太清楚，老了糊塗一點也很好。」現在復健師要幫他抓回腦部的記憶，「我是左側差點癱瘓，要從握球舉手開始練習，以前覺得小朋友在玩的遊戲，現在對我都是考驗」，面對生死他極度樂觀，認為人終究有天要回歸塵土，不如好好珍惜剩下的每一天。

靈鷲山的塔位環境讓孫德榮相當滿意。（圖／孫德榮提供）