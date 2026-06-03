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「雙峰」英國男星驟逝 家屬證實 享年44歲

記者陳穎／即時報導
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英國演員奧溫．瑞斯．戴維斯驚傳過世，享年44歲。圖／摘自owainrdavies...
英國演員奧溫．瑞斯．戴維斯驚傳過世，享年44歲。圖／摘自owainrdavies IG

曾演出經典影集「雙峰：回歸篇」（Twin Peaks: The Return）的英國演員奧溫．瑞斯．戴維斯（Owain Rhys Davies）驚傳辭世，享年44歲。消息曝光後，震驚不少影迷與戲劇圈人士，紛紛湧入社群平台表達哀悼之意。

奧溫離世的消息由其弟弟羅德里透過Instagram證實。他與父親共同發表聲明表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布，摯愛的奧溫已經離開人世。」家屬透露，奧溫是在「突然、自然且平靜」的情況下離世，目前部分細節仍待進一步釐清。

聲明中也提到，奧溫生前以真誠、慷慨和溫暖的個性影響了許多人，家屬在得知外界湧入大量關懷與慰問訊息後深受感動。「我們為他感到無比驕傲，他不只是我的哥哥，更是許多人生命中重要的朋友與家人。」

羅德里也表示，目前家屬正忙於處理後事，希望外界能給予適當空間與隱私，讓家人能夠慢慢消化失去摯愛的傷痛。

消息傳出後，「雙峰」官方Instagram也發文悼念，向這位曾參與作品的重要演員致敬，並向其家屬與親友表達最深切的慰問。

出生於英國卡地夫的奧溫．瑞斯．戴維斯，長年活躍於劇場與影視圈，曾在英國皇家國家劇院工作，也參與多部知名西區音樂劇演出，包括「媽媽咪呀！」與「綠野仙蹤」等作品。此外，他也曾演出「柳林風聲」、「納尼亞傳奇」等舞台劇及影視作品，展現深厚表演實力。

對許多觀眾而言，奧溫最廣為人知的代表作，莫過於Netflix影集「先見之明」（The OA）以及「雙峰：回歸篇」。其中，他在「雙峰」中飾演FBI探員威爾森一角，憑藉鮮明演出獲得不少劇迷喜愛，至今仍令人印象深刻。

英國威爾斯國家劇院也發表聲明悼念，讚揚奧溫是一位極具天賦與熱情的演員，長年為威爾斯戲劇與影視產業做出重要貢獻。他的離世不僅是親友的損失，也讓文化藝術界失去一位備受敬重的創作者。

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