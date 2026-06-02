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賭王之子世紀婚禮…156萬珠寶閃爆古堡 周杰倫MV取景地

記者陳穎／即時報導
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奚夢瑤穿上婚紗美出新高度。圖／摘自微博
奚夢瑤穿上婚紗美出新高度。圖／摘自微博

中國超模奚夢瑤與澳門賭王何鴻燊四房之子何猷君結婚7年，近日終於補辦夢幻婚禮。兩人於6月1日在法國世界文化遺產聖米歇爾山（Mont-Saint-Michel）古堡舉行婚禮，並於隔日在社群平台公開現場照片，以「承諾如約而至」為主題，為這段長達7年的婚姻寫下浪漫篇章，引發網友熱烈討論。

婚禮選址於法國知名地標聖米歇爾山古堡，該地曾是周杰倫歌曲「最偉大的作品」MV拍攝場景。現場以大量粉色鬱金香妝點古堡空間，搭配中世紀風格燭台與廊橋布置，營造出童話般氛圍，也呼應何猷君2019年求婚時「瑪利歐救公主」的經典橋段，讓不少賓客直呼宛如走進童話世界。

婚禮細節同樣充滿巧思。香檳塔特別依照奚夢瑤身高量身打造，讓她能輕鬆觸及最頂端；婚禮請柬則以「奚夢瑤與何猷君」署名，將女方名字放在前面，被外界解讀為何猷君對妻子的尊重與重視。

身為國際超模的奚夢瑤當天珠光寶氣，佩戴英國頂級珠寶品牌Graff鑽石套組亮相，包括約30克拉雪花鑽耳環、66.26克拉滿鑽手鍊，以及主鑽達7.1克拉的鑽戒，整體珠寶總重量超過100克拉，市場估值約156萬美元，成為全場焦點之一。

一對兒女也在婚禮中擔任重要角色。6歲兒子何廣燊與4歲女兒Romee化身花童，穿著訂製禮服登場，可愛模樣融化眾人。其中Romee身高已接近母親腰部，在婚禮照片中格外搶鏡。全家福中，四太梁安琪輕撫兒子臉頰，奚夢瑤父母也低調現身陪伴，三代同堂畫面溫馨感人。

婚禮現場星光熠熠，多位名人好友到場見證幸福時刻。自由式滑雪奧運金牌得主谷愛凌身穿Alexander McQueen黑色禮服亮相，並與奚夢瑤親密合影，盛讚她是「最美新娘」；歌手王嘉爾則以伴郎身分出席，與何猷君互動自然，也成為婚禮上的另一大話題。

何猷君(左)、奚夢瑤結婚7年終於辦婚禮。圖／摘自微博
何猷君(左)、奚夢瑤結婚7年終於辦婚禮。圖／摘自微博

何猷君、奚夢瑤結婚7年舉辦婚禮，一雙兒女是花童。圖／摘自微博
何猷君、奚夢瑤結婚7年舉辦婚禮，一雙兒女是花童。圖／摘自微博

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