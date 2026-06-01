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起床就看到男神睡旁邊 喻虹淵嫁周渝民揭10年婚姻實錄

記者陳慧貞／即時報導
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喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。圖／青春期影視提供
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。圖／青春期影視提供

38歲女星喻虹淵2015年嫁給周渝民（仔仔），婚後育有一女，夫妻結婚10年她選擇淡出演藝圈，專注家庭生活，如今，她靜極思動，前陣子簽入新東家正式宣告復出，1日喻虹淵露面接受媒體訪問，提到婚姻生活，被問起床就能看到男神的臉、天天睡在一起的感覺？她直接大笑：「你們該不會以為他起床就是頭髮set好的樣子吧？」形容老公給自己的感覺就是「沐浴乳的味道」。

多年來周渝民拍攝無數精彩戲劇作品，獲獎得金鐘視帝，F4去年隨著擔任五月天巡迴演唱會嘉賓，合體演出經典歌曲「流星雨」後，掀起粉絲回憶殺，隨後F3與五月天雙方攜手開啟「F✦FOREVER恆星之城巡迴演唱會」，提到老公回到歌手身分，喻虹淵坦言其實認識周渝民時就是演員，「我也是跟大家一樣，現在才認識他的另一部分。」連女兒都問：「爸爸會唱歌喔！」笑說老公為了回歸偶像而練唱，加上接受歌唱老師的訓練，獲得相當大的進步，直呼：「我覺得他的歌唱老師教他的方式滿受用的，因為我女兒也喜歡唱歌。」

被問從交往到結婚，有感覺自己和男神在一起嗎？喻虹淵直言：「我真的不是外貌協會，當初在一起就不是因為他的長相，只是因為我喜歡他，他剛好長得帥，他還是很有才華的！」只是她的這番話一出口，立刻就被朋友虧：「妳有點凡爾賽喔（炫耀），他明明就長得很帥！」喻虹淵則強調，夫妻相處其實就是生活日常，沒有太多風花雪月。

提到仔仔對於老婆復出反應，喻虹淵稱提出想法時，老公曾問她「想做什麼」，當下她只想重新出發，任何表演形式都可嘗試，「我決定要復出就告訴他，他就得接受」說到老公做過最浪漫的事？她透露，周渝民曾手寫卡片感謝她：「喻女士，感謝妳為這個家的付出。」連祝福話都寫得簡單而平實。

五月天

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