李多慧北一女風波燒到她…李雅英椅子舞遭炎上火速反擊

李雅英因為表演椅子舞遭炎上。圖／摘自ig

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前因為穿北一女制服熱舞，遭到網友炎上，事後李多慧發出聲明表示並無不敬之意，沒想到這把火也燒到了富邦啦啦隊「韓籍三本柱」之一的李雅英，她被挖出之前在新莊棒球場表演椅子舞的畫面，遭痛批「把八大文化搬進球場」，對此，李雅英的經紀公司也反擊了。

繼李多慧穿北一女制服熱舞遭炎上，李雅英先前表演椅子舞的畫面也在網路瘋傳，因為舞姿性感撩人，網友紛紛留言痛批這也算啦啦隊舞蹈嗎？比較像酒吧」、「終於開始八大化了」、「這舞蹈真的適合在棒球場嗎？那邊有小孩欸」、「女孩最終都成了賣弄風騷才可以生存」、「我認真看不起這種女生，物化女性的是女性自己」，但也有網友不認同，表示李雅英只是敬業演出，不需這樣無限上綱。

李雅英經紀公司回應，此次演出服裝是參考原唱孫淡妃於活動及舞台演出時的造型設計，作為致敬與還原表演內容的一部分，並無其他特殊用意。

經紀公司也表示，李雅英始終以認真、專業的態度面對每一次演出，也十分珍惜球迷與觀眾朋友長期以來的支持與鼓勵。「我們理解社會大眾對於表演內容及呈現方式可能抱持不同觀點，相關意見我們皆虛心接受並審慎參考。未來我們也將持續努力，以更完善的表演內容回應大家的期待。感謝各界的關心與指教。」