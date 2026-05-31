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張凌赫現身活動 粉絲苦等14小時擠爆玻璃門 見血急喊卡

記者陳慧貞／即時報導
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張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。圖／摘自微博
張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。圖／摘自微博

28歲中國明星張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」爆紅，所到之處總是擠滿追星人潮，31日他出席廣西南寧某百貨商場的眼鏡品牌活動，活動前一夜已有大批粉絲在商場外守候，一到上午更多人潮蜂擁而至，將商場門口擠得水洩不通，沒想到一陣推擠，一度造成玻璃門應聲破裂，造成數名粉絲遭碎玻璃片波及流血，一等開門，人潮瘋狂推進商場猶如「喪屍片」。

張凌赫活動前一晚，南寧商場門口已有粉絲帶著行李箱、折疊凳通宵排隊，31日上午商場一開門，瞬間就有大批粉絲瘋狂往前衝，造成玻璃門被擠碎，民眾嚇呆往後退，尖叫聲四起，但後方人潮繼續推擠，不顧散落一地的玻璃碎片，踩著碎片狂奔湧入，現場儘管有保安人員維持秩序，場面依然失控，不僅商場中庭擠滿人潮，從B1到5樓所有樓層護欄走道擠到寸步難行、險象環生。

有現場民眾形容，門口地上滿滿玻璃碎片，還有粉絲摔倒在地，還有人被夾在門口，面露驚恐，民眾形容：「太可怕了，太嚇人！」由於場面太混亂，活動在下午兩點舉行，粉絲苦等張凌赫超過14小時，最後主辦方基於安全考量，決定取消活動，改為線上直播。

張凌赫活動，大批粉絲擠爆商場。圖／摘自微博
張凌赫活動，大批粉絲擠爆商場。圖／摘自微博

張凌赫活動，商場擠滿人潮。圖／摘自微博
張凌赫活動，商場擠滿人潮。圖／摘自微博

張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。圖／摘自微博
張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。圖／摘自微博

張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。圖／摘自微博
張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。圖／摘自微博

張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。圖／摘自微博
張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。圖／摘自微博

張凌赫

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