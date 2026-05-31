「宇宙啦啦隊」9人成團出道 海莉奪冠哭了

拿下第一名的海莉(中)非常感動，直呼大家都是第一名。圖／緯來電視網提供

緯來原創選秀節目「宇宙啦啦隊」昨晚間舉辦LIVE總決賽，18位女孩歷經數月訓練、層層淘汰與人氣考驗後，終於站上最終舞台，全力爭取最後9個成團席次，經過觀眾投票與最終評選後，由海莉、紀欣伶、靚靚、艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、妃妃及慢慢成功脫穎而出，正式以全新女團「W!nky」之名成團出道。昨晚YouTube 直播最高同時在線人數更突破兩萬人，吸引大批粉絲同步見證歷史性成團時刻。

本次LIVE總決賽18位女孩輪番帶來精彩演出，展現數月來苦練成果。最終經過觀眾投票與評審綜合評選，由海莉奪下第1名的殊榮，第2名至第9名依序是紀欣伶、靚靚、艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、妃妃及慢慢成功脫穎而出，正式組成全新9人女團「W!nky」。當名單接連揭曉後，9位女孩難掩激動情緒，在舞台上全員含淚演唱全新出道單曲「盛夏花開的約定」，真摯情感感染全場，不少粉絲與工作人員也紅了眼眶。

身為外籍參賽者海莉勇奪第一名，她受訪時難掩激動表示，從未想過自己能站上第一名的位置，「有太多優秀的人，我覺得每個人都值得第一名。」她感謝粉絲、評審、工作人員以及所有一路支持自己的人，更開心分享因為節目認識許多朋友，在團員幫助下中文進步許多，這段旅程對她來說意義非凡。

而由製作人指定出道的第9位成員慢慢，則是在全場緊張等待下驚喜入選。她坦言當下心情十分忐忑，「出道一直是我從小到大的夢想，謝謝大家願意選擇我成為第9位出道成員，我一定不會辜負大家的期待。」真誠發言讓現場不少人動容。

同樣備受矚目的艾莉兒，則分享自己追逐女團夢超過十年的心路歷程。她透露上一個女團經歷已是十多年前的事，尤其在成團日當下，收到之前團長林思雨（宇宙）的祝福，讓她份外感動，大呼林思雨（宇宙）一直是她心中的榜樣。艾莉兒感性表示，從過去團裡年紀最小的成員，到如今成為新女團中的大姐，希望能將宇宙的精神傳承下去，也感謝這位陪伴自己成長的前輩給予鼓勵與祝福。

其他成員也紛紛分享成團喜悅。Lydia感性表示，過去參加過許多選秀節目卻總與出道擦身而過，「這一次終於做到了」；靚靚則坦言這是自己第一次闖進選秀總決賽並成功完成女團夢想；紀欣伶笑說聽到名字當下腦袋一片空白，未來將以全新身分與大家見面；妃妃、魚肉與叩叩也感謝節目給予成長機會，以及一路支持她們的粉絲與工作團隊。正式成團後，9位女孩也向所有支持者喊話，未來將持續努力，以更好的作品和舞台回報大家的期待。

製作人B2感性表示，與女孩們共同成長已超過10個月時間，所有參與「宇宙啦啦隊」的女孩都有一項共同特質，就是正向、樂觀且願意努力。他強調，這也是節目一路以來最重視的核心精神。即便最終只有9人正式成團，未來「宇宙啦啦隊」計畫仍將持續推動相關活動，讓更多女孩擁有展現自我的舞台。