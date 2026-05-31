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國民天團27年傳奇落幕 粉絲東京巨蛋淚別ARASHI嵐

左打菲律賓右嗆日本 香格里拉對話中國存在感十足

國民天團27年傳奇落幕 粉絲東京巨蛋淚別ARASHI嵐

記者李姿瑩／即時報導
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嵐過去曾到台北小巨蛋開唱。(本報系資料照)
嵐過去曾到台北小巨蛋開唱。(本報系資料照)

日本國民天團ARASHI嵐今天在東京巨蛋舉辦最後一次合體演出，為27年的團體活動畫下休止符。數十萬粉絲從全球各地湧入東京巨蛋周邊，還有無數的粉絲透過線上收看，被形容彷彿是「世界最大規模的告別」。

ARASHI今晚最後一次合體演出。(圖／摘自官方X)
ARASHI今晚最後一次合體演出。(圖／摘自官方X)

1999年成軍的ARASHI從青澀少年到成為日本的國民偶像，在日本國民認知度超越9成。不少海內外媒體都以大篇幅專題報導，紀念ARASHI的成長軌跡，串流平台NetflixSpotify等皆在社群上發文，Spotify引用收聽數據回顧ARASHI的影響力，形容他們是「真正代表日本的藝人」。

嵐首次征服台北小巨蛋時的身影。(本報系資料照)
嵐首次征服台北小巨蛋時的身影。(本報系資料照)

日媒也分析ARASHI人氣登頂的原因，認為他們5位成員個性鮮明且互補，在綜藝、戲劇、主持領域各有所長，加上高度團體凝聚力，久而久之在大眾心中形成難以取代的信任感。

由於演唱會場周邊粉絲數量不停增加，官方今早不得不呼籲粉絲盡量待在家裡透過線上付費收看。為了造福全球粉絲，今晚的演出將放在官網上讓歌迷能夠付費重播收看，並附上繁體中文字幕，方便台灣粉絲選看。

此外，為了感謝長久以來照顧ARASHI的相關人員，今天包括歷年帶過他們的經紀人、工作人員等都受邀到場欣賞演唱會，多名師兄、師弟和知名藝人也都是座上賓，共同見證國民天團傳奇落幕。

影片來源：YouTube@ARASHI

日本 Netflix Spotify

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