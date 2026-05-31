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有新歡？珍妮佛羅培茲曖昧小11歲英國男星 昔「愛的紋身」不見了

記者陳穎廖福生╱綜合報導
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珍妮佛羅培茲(左)與小11歲英國男星布雷特戈德斯坦爆假戲真做。(美聯社)
珍妮佛羅培茲(左)與小11歲英國男星布雷特戈德斯坦爆假戲真做。(美聯社)

好萊塢天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與英國男星布雷特戈德斯坦(Brett Goldstein )近日同台亮相，意外掀起戀愛傳聞。兩人為宣傳即將於6月上線的Netflix新片「Office Romance」出席洛杉磯首映會，在紅毯上的親密互動引發網友熱議。而她身上有關前夫班艾佛列克(Ben Affleck)名字的「愛的紋身」，則被移除了。

現年56歲的珍妮佛羅培茲當天大秀火辣身材，45歲的布雷特高斯坦則展現成熟紳士魅力。兩人在紅毯上互動自然，布雷特不僅輕摟珍妮佛腰際，合照時兩人更不時對視燦笑。之後與導演一同拍照時，珍妮佛也主動挽著布雷特的手臂，甜蜜互動全被鏡頭捕捉。

照片曝光後，大批粉絲湧入社群留言。有網友表示：「看到他們站在一起，真的很難不支持這對CP。」也有人直接向珍妮佛喊話：「妳至少應該和他約會看看，他就是適合妳的人。」

「Office Romance」劇情描述一段辦公室地下戀情。珍妮佛飾演的Jackie Cruz與布雷特飾演的Daniel Blanchflower在職場中墜入愛河，卻因感情影響工作判斷而陷入一連串麻煩。戲裡戲外的曖昧氛圍，也讓外界更加好奇兩人是否假戲真做。

珍妮佛羅培茲2024年4月申請與前夫班艾佛列克離婚，並於2025年1月完成離婚程序。班艾佛列克事後受訪時強調，兩人分手「沒有醜聞、沒有八卦，也沒有任何戲劇化內幕」。

至於珍妮佛與布雷特是否真的擦出愛火，目前雙方都未對外回應。不過從紅毯上的互動來看，已足以讓粉絲對這對銀幕情侶產生無限遐想。

與此同時，珍妮佛羅培茲近日公開與兒子Max共度假期的合照，母子互動親密，感情相當融洽。不過令人眼睛為之一亮的是，在與愛子的合照中，珍妮佛羅培茲原本於肋骨位置的刺青竟不見前夫班艾佛列克的名字。該刺青為珍妮佛羅培茲與班艾佛列克在2023年2月為慶祝婚後首個情人節，而留下的「愛的刺青」。圖案上的「永恆」符號中插有一枝箭，上面刺有兩人的名字，不過如今情散後，珍妮佛羅培茲也悄悄移除了班艾佛列克的名字。

珍妮佛羅培茲被發現已去除有關前夫的「愛的紋身」。(路透)
珍妮佛羅培茲被發現已去除有關前夫的「愛的紋身」。(路透)

好萊塢 Netflix 班艾佛列克

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