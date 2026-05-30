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全智賢工作哲學：每天「準時下班」頭也不回離開拍攝現場

記者廖福生／即時報導
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全智賢在電影中飾演帶領倖存者逃命的教授。圖／車庫娛樂提供
全智賢在電影中飾演帶領倖存者逃命的教授。圖／車庫娛樂提供

全智賢主演的新作「屍速禁區」上周五（5/22）在台灣上映後，目前票房已飆破新台幣7200萬，蟬聯7天全台票房冠軍；主演全智賢、具教煥、池昌旭近期一起上了劉在錫主持的網路節目「藉口GO」宣傳本作，分享了許多拍攝時的幕後花絮，具教煥透露自己是屬於拍完戲會盡快離開拍攝現場的類型，沒想到全智賢下班的速度比自己更迅速。

具教煥表示：「下戲後我會邊走邊解領帶和工作人員打招呼後趕下班，沒想到卻看到全智賢前輩已經從梳化露營車走下來了，我心想這是怎麼回事，前輩是瞬間移動了嗎？她看到我還開心地說：『具演員我先走囉！』」

經主持人劉在錫一問才知道，全智賢是會提早到拍攝現場後，準時下班的類型，她表示：「我在拍攝現場時，會盡力做到最好，真的就像會永遠和大家一起工作一樣，獻上自己的一切。當回家時間一到時，就像永遠不會再見到大家一樣，要去過我自己的人生了！」

池昌旭也透露自己是會迅速離開拍攝現場的類型，他說：「我會開心唱著歌回家，下班真的很幸福啊！而且我希望我不是最後下戲的人，像是如果我先收工時，智賢姐還有一些場面要拍攝的話，我就會覺得更開心。」全智賢聽了則笑說，當時看著池昌旭笑著跟他們道別時覺得有點討厭，希望他能留在拍攝現場不要下班。

具教換還透露因為和全智賢在「屍速禁區」中有許多對手戲，在旁邊等上戲時，他們就會趁空檔一起跳舞，具教煥說：「當我跳鎖舞（Locking）時，全智賢前輩都會配合我，她跳了techno舞曲，我們彼此就很有默契地跳著舞，等正式上戲時就又專注在拍攝中，覺得跟她變得很親近，但下戲後就都沒有聯絡了，所以讓我感到很混亂！白天時和我就像是十年好友一樣，拍攝結束後卻變那樣。」

全智賢則笑說，下班後她真的都是頭也不回地就離開拍攝現場！具教煥對於全智賢這樣的工作哲學則坦言：「原本心想真的是最棒的姐姐呢，結果卻突然讓我覺得『喔？是前輩啊』。」

而當劉在錫詢問具教煥和全智賢是否變得很熟時，具教煥面有難色地說：「其實前輩人又很好、很親切，但在相處時我其實有點小心翼翼，怕自己會做錯事！」全智賢則笑說：「我們常在拍攝現場用ChatGPT占卜，那時候GPT要教煥好好聽姐姐我的話。」具教煥補充說明：「GPT說那樣做錢才會跟著來！」

全智賢分享自己的工作哲學。圖／車庫娛樂提供
全智賢分享自己的工作哲學。圖／車庫娛樂提供

「屍速禁區」韓國觀影人次將破300萬。圖／車庫娛樂提供
「屍速禁區」韓國觀影人次將破300萬。圖／車庫娛樂提供

比全智賢早下班讓池昌旭超開心。圖／車庫娛樂提供
比全智賢早下班讓池昌旭超開心。圖／車庫娛樂提供

具教煥坦承和全智賢相處要小心翼翼。圖／車庫娛樂提供
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