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保時捷剛交車就遭追撞…SJ利特車禍慘狀曝光

記者李姿瑩／即時報導
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利特帶著愛犬頻繁出入醫院。圖／摘自IG
利特帶著愛犬頻繁出入醫院。圖／摘自IG

Super Junior隊長利特日前在付費社群提到自己發生車禍，他昨天公開車損慘況，全新的保時捷被後車追撞，自己也因此受傷，必須天天接受復健。

利特表示，之前在活動後買了一輛自己的保時捷Taycan GTS。滿心期待終於交車，馬上幫愛車全車包膜，沒想到才過兩個禮拜、剛開800公里，「連座椅塑膠套都還沒完全拆掉，結果就在高速公路上被後方車輛直接追撞」。

利特形容當下感覺就像全身被大錘狠狠敲擊一樣，車子損傷非常嚴重，光維修費就接近1400萬韓元（約9300美元）。更令他心痛的是，新車瞬間變成事故車，車禍造成的衝擊也造成他的脖子和腰部劇烈疼痛，目前每天都要接受物理治療。

「因為事情發生得太突然、毫無防備，所以真的受到很大驚嚇。」利特罕見公開自己身心俱疲的現況，在同時準備新專輯、巡演、節目錄影，還要照顧生病愛犬的情況下，他必須獨自處理所有車禍相關事宜和聯絡工作，「雖然有些吃力，但我會堅強地把這件事好好收尾」。

利特也感嘆，這輛車當初因為訂單出了問題，等了很久才交車，結果一交車不久，狗狗生病、自己又發生車禍，「讓我覺得這台車似乎跟我不太合」，打算等修好後就賣掉，希望可以否極泰來。

利特才交車不到一個月。圖／摘自IG
利特才交車不到一個月。圖／摘自IG

利特的保時捷車尾被撞凹。圖／摘自IG
利特的保時捷車尾被撞凹。圖／摘自IG

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