我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普健檢數字「一次攤開」心臟年齡比實際年輕14歲

上海政法學院爆偷拍案 男學生架設備偷拍女廁遭拘

GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
GD脱到只剩背心。圖／讀者提供
GD脱到只剩背心。圖／讀者提供

集結韓流天王G-Dragon（GD）、天后泰妍、天團FTISLAND、話題男神DPR IAN與新生代女團KiiiKiii共同參演的「K-SPARK IN KAOHSIUNG」，今晚在高雄世運主場館盛大登場。5組藝人以演唱會超高規格打造，為粉絲帶來精彩演出。GD壓軸現身，有如王者降臨，一連帶來「POWER」等夯曲，舉手投足盡現天王魅力，更撩粉用中文對著近4萬粉絲喊「我愛你」，尖叫聲震耳欲聾。

今晚演唱會由DPR IAN打頭陣，招牌皮衣秀演唱爆紅神曲「Don’t Go Insane」強勁節奏搭配性感舞蹈，唱完更直接在台上將皮外套，脫掉換上西裝外套，秀出健壯胸肌，嗨翻全場。

新生代人氣女團KiiiKiii以走紅神曲「404」，更為高雄歌迷首唱「UNDERDOGS」，隊長Jiyu特別以中文甜喊「高雄，尖叫聲」再次掀起高潮。

人氣樂團FTISLAND帶來「AQUA」、「Pray」等歌，主唱李洪基一度作勢跟翻譯吵架，要求「不要每一句都翻譯」。他玩心不減，唱到最後一首「壞女人」時，藉著歌詞諧音「到南部弄假牙」，帶動全場粉絲大合唱，氣氛擔當當之無愧。

泰妍從延伸舞台現身，一襲白色造型，仙氣逼人，有如女神降臨，她一連演唱「I」、「Time Lapse」，開心表示能到高雄唱歌給粉絲很幸福。她的衣服還藏著小心機，挖背造型小露性感，襯托女神仙氣飄飄。

韓流天王GD壓軸現身，一連演唱「POWER」、「HOME SWEET HOME」，瞬間全場炸裂。他唱完後接著用中文對粉絲說：「大家好，你們好嗎？很高興，我是GD。」他也不忘撩粉：「你愛我嗎？我愛你們。」

GD特別預告，BIGBANG演唱會很快就會唱進台灣，全場粉絲歡呼聲破表，之後GD帶著粉絲說「Got you」順勢帶出「Crayon」，唱到最後一首歌「Croocked」時，已經熱到全身濕透的他乾脆脫掉外套，露出白色背心，秀出精實肌肉，下台前對著鏡頭，大秀他小指的愛心造型指甲彩繪，之後更送上飛吻，誠意滿滿，最後在華麗煙火秀中，為「K-SPARK IN KAOHSIUNG」畫下完美句點。

GD在高雄熱力演出。圖／讀者提供
GD在高雄熱力演出。圖／讀者提供

GD預告帶BIGBANG唱進台灣。圖／讀者提供
GD預告帶BIGBANG唱進台灣。圖／讀者提供

泰妍純白造型襯托女神氣質。圖／讀者提供
泰妍純白造型襯托女神氣質。圖／讀者提供

FTISLAND是今晚樂團擔當。圖／讀者提供
FTISLAND是今晚樂團擔當。圖／讀者提供

上一則

「宇宙啦啦隊」女孩舞蹈抄襲韓團 製作人：願道歉負責

下一則

保時捷剛交車就遭追撞…SJ利特車禍慘狀曝光

延伸閱讀

GD深夜飛抵高雄「私人專機降錯跑道」全身包緊緊

GD深夜飛抵高雄「私人專機降錯跑道」全身包緊緊
睽違12年重返台灣 PSY空降大巨蛋開球「嗨到全場搖」

睽違12年重返台灣 PSY空降大巨蛋開球「嗨到全場搖」
月球漫步神還原 麥可傑克森致敬秀炸翻台北 粉聽哭了

月球漫步神還原 麥可傑克森致敬秀炸翻台北 粉聽哭了
温嵐仍在加護病房…女女緋聞對象發聲了

温嵐仍在加護病房…女女緋聞對象發聲了

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島