GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」

GD脱到只剩背心。圖／讀者提供

集結韓流天王G-Dragon（GD）、天后泰妍、天團FTISLAND、話題男神DPR IAN與新生代女團KiiiKiii共同參演的「K-SPARK IN KAOHSIUNG」，今晚在高雄世運主場館盛大登場。5組藝人以演唱會超高規格打造，為粉絲帶來精彩演出。GD壓軸現身，有如王者降臨，一連帶來「POWER」等夯曲，舉手投足盡現天王魅力，更撩粉用中文對著近4萬粉絲喊「我愛你」，尖叫聲震耳欲聾。

今晚演唱會由DPR IAN打頭陣，招牌皮衣秀演唱爆紅神曲「Don’t Go Insane」強勁節奏搭配性感舞蹈，唱完更直接在台上將皮外套，脫掉換上西裝外套，秀出健壯胸肌，嗨翻全場。

新生代人氣女團KiiiKiii以走紅神曲「404」，更為高雄歌迷首唱「UNDERDOGS」，隊長Jiyu特別以中文甜喊「高雄，尖叫聲」再次掀起高潮。

人氣樂團FTISLAND帶來「AQUA」、「Pray」等歌，主唱李洪基一度作勢跟翻譯吵架，要求「不要每一句都翻譯」。他玩心不減，唱到最後一首「壞女人」時，藉著歌詞諧音「到南部弄假牙」，帶動全場粉絲大合唱，氣氛擔當當之無愧。

泰妍從延伸舞台現身，一襲白色造型，仙氣逼人，有如女神降臨，她一連演唱「I」、「Time Lapse」，開心表示能到高雄唱歌給粉絲很幸福。她的衣服還藏著小心機，挖背造型小露性感，襯托女神仙氣飄飄。

韓流天王GD壓軸現身，一連演唱「POWER」、「HOME SWEET HOME」，瞬間全場炸裂。他唱完後接著用中文對粉絲說：「大家好，你們好嗎？很高興，我是GD。」他也不忘撩粉：「你愛我嗎？我愛你們。」

GD特別預告，BIGBANG演唱會很快就會唱進台灣，全場粉絲歡呼聲破表，之後GD帶著粉絲說「Got you」順勢帶出「Crayon」，唱到最後一首歌「Croocked」時，已經熱到全身濕透的他乾脆脫掉外套，露出白色背心，秀出精實肌肉，下台前對著鏡頭，大秀他小指的愛心造型指甲彩繪，之後更送上飛吻，誠意滿滿，最後在華麗煙火秀中，為「K-SPARK IN KAOHSIUNG」畫下完美句點。

GD在高雄熱力演出。圖／讀者提供

GD預告帶BIGBANG唱進台灣。圖／讀者提供

泰妍純白造型襯托女神氣質。圖／讀者提供