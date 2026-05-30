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「宇宙啦啦隊」女孩舞蹈抄襲韓團 製作人：願道歉負責

記者李姿瑩／即時報導
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製作人B2(中)與宇宙啦啦隊成員。(記者王聰賢／攝影)
製作人B2(中)與宇宙啦啦隊成員。(記者王聰賢／攝影)

選秀節目「宇宙啦啦隊」今晚進行LIVE總決賽，18位女孩全力爭取9人成團席次。正式錄影前製作人B2帶著18名女孩接受媒體訪問，笑稱現在已經認識女孩們的爸媽，自己彷彿也是家長。B2不諱言女孩們的成長有目共睹，一開始到韓國錄音時他原本覺得「完了」，好在如今每個人的歌舞實力大幅進步，已經有專業水準。

日前有網友發現參賽者樺樺表演中文版「'Bout You」時，與女團GFRIEND的「Time for the Moon Night」和「Glass Bead」的舞蹈動作和隊形變化相似度超高，吐槽「根本是複製貼上」。該段表演的編舞老師後來透過個人社群回應，但沒多久就刪文關版。

對此，B2坦言看過影片後發現雷同處確實非常多，製作單位會再進行檢討。他大方認錯，強調樺樺完全不知情，急得猛問他該怎麼辦。B2認為如果是選手故意抄襲，一定早就被淘汰，他後續會再找編舞老師討論該如何處理，直言製作單位本來就該負起一定的責任，「所以當然我們願意道歉，這是沒問題」。

「宇宙啦啦隊」LIVE總決賽於台灣時間5月30日晚間8時於緯來綜合台、緯來體育台、台灣大哥大 MyVideo及官方YouTube同步播出，邀請所有觀眾一起見證全新偶像女團誕生的重要時刻。

製作人B2(後排中)帶著參賽女孩們一起受訪。(記者王聰賢／攝影)
製作人B2(後排中)帶著參賽女孩們一起受訪。(記者王聰賢／攝影)

B2面對鏡頭表情逗趣。(記者王聰賢／攝影)
B2面對鏡頭表情逗趣。(記者王聰賢／攝影)

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