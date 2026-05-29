楊紫認了被網負評打擊「陪伴型男友」韓東君私下暖舉曝光

楊紫（左）與韓東君合力商戰，攜手前行。圖／愛奇藝國際版提供

楊紫 、韓東君主演的古裝劇「家業」播出後熱度持續攀升，隨著劇情進入中後段，無論是劇中楊紫一路逆風翻盤的成長線，或是韓東君默默守護、主打陪伴型男友的情感線，討論度都不斷飆高，並穩居愛奇藝熱播榜冠軍。尤其女主角在遭遇家道中落、被逐出宗族，以及渣男未婚夫設局算計等變故打擊後，仍靠著自身努力重返墨業核心，讓不少網友直呼「家業」根本是大女主爽劇。

除了李禎的大女主成長線之外，韓東君飾演的「駱文謙」也因陪伴型男友設定深受觀眾喜愛。他總是默默守在李禎身邊，從不強迫她依賴自己，但每次李禎最需要幫助時，他幾乎都在。

兩人幼時曾有過一段緣分，多年後，駱文謙為躲避滅門風波，改名為「戚九」，再次來到李禎身邊。看見李禎開始研製漆煙古墨，他便暗中幫忙補足原料；李禎遭人陷害時，他也默默替她掃除障礙。

不僅精神上支持，他更豪砸千金萬兩力挺李禎創業。當李家陷入資金危機時，戚九陪著李禎穩住墨商，與她一起度過李家存亡關頭。這種嘴上不多說、但行動永遠都在的情感模式，讓觀眾徹底被他圈粉。韓東君也笑稱：「戚九遲早是李禎的人，當然是能幫就幫。」

楊紫與韓東君在「家業」裡CP感滿滿，楊紫也在直播中大聊自己對韓東君的第一印象。她透露，原本以為韓東君是很安靜的類型，結果完全相反，他本人超級逗，不只熱愛健身、騎重機，個性也充滿正能量。每當她因網友負評感到沮喪時，韓東君都會主動安慰她，兩人戲裡戲外的自然互動，也讓不少觀眾越看越入戲。

談到「家業」時，楊紫坦言，一開始最擔心的是徽墨文化會不會太艱深，讓觀眾覺得枯燥，但在看過成品後，她發現劇情節奏掌控得很好。楊紫也透露，前陣子還夢到自己在背台詞，夢裡一直找不到劇本，醒來後才突然意識到「原來現在可以休息了」，不難看出她對這部作品投入相當深的情感。

另外，楊紫與韓東君近期攜手為「家業」造勢時，還一起合跳浪姐版「心願便利貼」。楊紫先是害羞地牽起韓東君的手，兩人邊忍笑邊努力跟上節奏，最後直接笑到跳不下去，逗樂台下粉絲。融合爽感十足的女性成長、高潮不斷的家族鬥爭，以及濃厚徽墨文化元素的「家業」，目前正在愛奇藝國際版熱播中。

楊紫（左）與韓東君。圖／愛奇藝國際版提供