林俊傑疑為嫩愛鬧翻家人…林媽媽急發聲 親揭真實相處

林俊傑(左)與女友七七。（取材自微博）

金曲歌王林俊傑去年底大方認愛小20歲的網紅女友「七七」，日前還被直擊現身美國，參加女友的畢業典禮，兩人甜蜜互動曝光後，也被外界視為間接打破先前的分手傳聞，感情狀態看來相當穩定。

不過，戀情持續受到關注之際，網路上近日又掀起另一波話題。有爆料指出，疑似林俊傑大嫂冒充七七同學，在網路上散播相關黑料；同時，也有眼尖網友發現，林俊傑近期疑似重新整理微博內容，包含2025年農曆春節的全家拜年照，以及姪女百日宴等貼文，都被重新編輯過。

其中，原本有哥哥與大嫂同框的照片疑似遭到刪除，只留下與小姪女相關的畫面，而貼文編輯時間也被發現集中在27日，讓外界開始猜測林家人之間是否出現嫌隙，相關討論在網路上持續延燒。

根據「中國時報」報導，林媽媽對此也親自出面回應。她表示，自己平時生活相當低調，幾乎沒有使用社群平台，也不太關注娛樂新聞，很多關於兒子的消息，都是旁人轉傳後才知道。對於外界盛傳她取消關注媳婦社群帳號一事，她更直言根本是烏龍，「沒有使用社群媒體，哪來取消關注這件事」。

林媽媽也無奈表示，自己的生活很單純，「我只顧好我的2個兒子，跟媳婦與2個孫女。」她強調一家人感情和樂，大兒子婚後家庭生活穩定，彼此之間也不會干涉對方生活，希望外界不要過度揣測，更不要因為謠言影響家人感情與孩子成長。

至於是否喜歡七七，林媽媽則低調回應：「沒有什麼喜歡或不喜歡，年輕人的事我不太干涉。」態度相當保留。