我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭TVB惡意除名？香港91歲戲骨羅蘭：薪水真的很低

天天吃補充品卻沒效？醫師點名7大錯誤：等於浪費錢

4000人中脫穎而出…王一博入選富比世亞洲U30精英榜 網讚「逆天」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王一博不只是演員、歌手，更是一名職業賽車手。(取材自微博)
王一博不只是演員、歌手，更是一名職業賽車手。(取材自微博)

28歲大陸頂流男星王一博不只是演員，更身兼歌手、職業賽車手多元身分。近日，國際權威財經媒體「富比世」公布「2026年亞洲30位30歲以下精英榜」，在備受矚目的娛樂與體育類別中，王一博強勢上榜，成為該類別中唯一入選的中國男星。消息公開後，「王一博上榜富比世傑出人物」相關話題迅速攻上熱搜。

本屆富比世亞洲U30榜單的競爭尤為激烈，評選委員會從亞太地區18個國家和地區的近4000位優秀提名者中進行嚴格篩選。富比世官方在評語中對王一博給予了極高評價，稱他「年輕、成功、出名，正處於事業的巔峰」，全面肯定他作為演員、歌手與職業賽車手等多重身分的跨界影響力。

在影視領域，他憑藉多部兼具國民度與高討論度的熱門電視劇，在亞洲市場展現出強大的票房與收視號召力；音樂方面，他的個人單曲「我在」成功榮獲2025年亞洲流行音樂大獎「年度歌曲」提名；而在體育界，他作為中國UNO Racing車隊的職業賽車手，於2025年上海8小時耐力賽中勇奪職業-業餘組（Pro-Am）亞軍，成功將小眾賽車文化推向大眾視野。

其實，這不是王一博第一次榮登富比世系列榜單。他自2019年首次入選「中國名人榜」位列71後，又陸續於2020年、2021年躋身「中國名人榜」前十，締造娛圈罕見紀錄。

隨著榜單公布，海內外各大社交平台也掀起熱烈討論，不少網友直呼這份國際榮譽的含金量「簡直逆天」，賽車界人士也肯定王一博「以專業態度贏得尊重」。許多粉絲紛紛轉發富比世官方評語並感嘆，追王一博的「爽感」完全源自他那令人望塵莫及的實績，他用行動證明了每一步都擲地有聲。

富比世

上一則

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」 網瘋猜肖戰、張凌赫

下一則

名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落

延伸閱讀

創新紀錄 王一博探索節目再獲美國「泰利獎」

創新紀錄 王一博探索節目再獲美國「泰利獎」

韓紅年報曝王一博捐款千萬 他不吭聲、低調到讓人心疼

韓紅年報曝王一博捐款千萬 他不吭聲、低調到讓人心疼
Jennie爆「熱戀中國頂流男星」 網瘋猜肖戰、張凌赫

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」 網瘋猜肖戰、張凌赫
頂流的專屬煩惱？肖戰勇奪金海燕獎影帝 簽名背板驚現「被挖空」

頂流的專屬煩惱？肖戰勇奪金海燕獎影帝 簽名背板驚現「被挖空」

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查