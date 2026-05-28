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「隔天無法下床」翁倩玉再挑戰 為歌迷破例唱兩天

記者梅衍儂／即時報導
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翁倩玉將於8月開唱。圖／大大娛樂提供
翁倩玉將於8月開唱。圖／大大娛樂提供

出道滿60年的翁倩玉今（28）日宣布將於8月29、30日在台北國際會議中心舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，不僅紀念橫跨一甲子的演藝生涯，也是她再度以歌手身分站上大型舞台。

這場演唱會對翁倩玉而言別具意義。她去年為97歲母親與一路支持她的歌迷舉辦「Thank You for Your Smile」演唱會，巡演更一路唱到香港、高雄，引發滿滿回憶殺。沒想到之後又因演出電影「陽光女子合唱團」，再度掀起熱潮。她暌違47年重返台灣電影圈，飾演片中的「玉英奶奶」，電影最終更衝出7.5億元票房。

談起電影成功，翁倩玉坦言相當震驚，「看到票房數字有那麼多個零，破1億時我已經快昏倒了」，她也開心表示，很高興大家重新記得自己其實也是演員，「我是大家的Judy奶奶。」

而電影中的插曲「時間之歌」，也成為此次演唱會的重要核心。她先前曾感性提到：「母親的愛是無限的，但時間是有限的，希望大家看完電影後，都要打給媽媽。」

其實翁倩玉去年完成3場大型演唱會後，曾透露不打算再辦個唱，原因是唱完兩小時後，隔天幾乎無法下床，「所有氣都用完了」，但在電影創下佳績，加上迎來出道60周年的重要時刻後，她最終仍決定再次挑戰連唱兩天，用歌聲與觀眾相聚。

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