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金秀賢最新反擊曝光…假音檔爆料者失蹤 求償飆至2000萬

記者梅衍儂／即時報導
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金秀賢開記者會仍難挽回形象。圖／摘自osen
金秀賢開記者會仍難挽回形象。圖／摘自osen

韓星金秀賢捲入已故女星金賽綸相關風波一年後，今（28）日再有最新進展。金秀賢法律代理人高相錄律師接受韓媒「MBC News Today」訪問時，首度公開說明案件細節，直指整起事件是「利用偽造證據，企圖摧毀演員名譽與人生的集體性、計畫性犯罪」，更爆料提供假錄音檔的爆料者，曾聲稱自己遭到「金秀賢派出的殺手襲擊」，甚至還稱演員元斌曾親自探望安慰，荒唐說法震驚外界。

高相錄表示，警方目前已確認「橫豎研究所」代表金世義所公開的錄音與對話紀錄涉及偽造。其中，被稱為「卡莉朴（칼리 박）」的爆料者，不僅散布多個版本的剪輯錄音，至今也未提交原始檔案，目前甚至已失聯、行蹤不明。律師也指出，相關KakaoTalk對話紀錄，實際上是透過更改頭像與名稱方式偽造成金秀賢本人。

此外，高相錄也點名部分媒體在未經查證下直接引用相關內容，認為同樣存在責任問題。而當時曾與「橫豎研究所」共同召開記者會的律師，也因涉及協助散播內容，目前已被列為調查對象。

金秀賢方面目前持續展開強硬法律行動。高相錄透露，事件爆發後原先已提出高達韓幣120億（約820萬美金）的損害賠償訴訟，但截至目前，依照調查機關掌握資料，實際經濟損失已高達約韓幣300億（約2000萬美金），未來不排除提高求償金額，甚至追加被告範圍。

金賽綸 金秀賢

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