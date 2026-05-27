才爆2度罹癌 凱莉米洛認「吸毒又劈腿」刻骨銘心愛過他永生難忘

凱莉米洛罕見談過往感情故事。（美聯社）

澳洲 流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）近日在全新Netflix 紀錄片中，才分享自己2度罹癌，又罕見談及已故INXS主唱麥可赫金斯（Michael Hutchence），坦言這段刻骨銘心的戀情至今仍深深影響著她，甚至直言：「我後來一直在尋找像那樣的愛情，但始終沒有再遇到。」

現年57歲的凱莉，在紀錄片中數度情緒潰堤，回憶起與麥可赫金斯交往近3年的歲月。她表示，外界或許以為她人生中最重要的感情，是與男星傑森唐納文（Jason Donovan）、法國男星奧利維耶馬丁內茲（Olivier Martinez），或曾論及婚嫁的英國男星喬書亞薩斯（Joshua Sasse）的戀情，但真正讓她難以忘懷的，其實是麥可赫金斯。

1989年，當時年僅21歲、以甜美清新形象走紅的凱莉，與被譽為「地表最性感男人」的搖滾巨星麥可赫金斯爆出戀情，當年震驚演藝圈。當時凱莉以「I Should Be So Lucky」、「The Loco-Motion」等泡泡糖流行歌曲爆紅，而麥可赫金斯則以狂野、放蕩與充滿魅力的舞台風格聞名。

凱莉回憶，麥可赫金斯帶她見識了截然不同的人生，「性、愛、食物、藥物、音樂、旅行、書籍……他什麼都想體驗，而身為他的伴侶，我也跟著經歷了很多。」她感性表示：「我們在一起不到3年，但我後來一直在尋找類似的感覺，卻再也沒找到。」

然而，這段戀情最終在1991年劃下句點。凱莉坦言，那是她人生第一次真正經歷心碎，「我徹底崩潰了。」她也理解，身為搖滾明星的哈欽斯，需要不斷追逐自己的世界與自由。由於INXS長期巡演，兩人聚少離多，感情也越來越難維繫。儘管如此，凱莉仍認為兩人曾經非常契合，「我們在一起真的很好。雖然人生沒有如果，但那段時光真的非常美好。」

麥可赫金斯1997年於雪梨飯店輕生離世，享年37歲。事隔超過30年，凱莉仍表示：「我總覺得他一直都在我身邊。」她回憶當年接到死訊時的震撼，「我只記得有人打電話來，告訴我『他走了』。」之後她立刻飛回雪梨參加葬禮，那也是她人生第一次參加告別式。

凱莉哽咽表示，在教堂裡看見眾人對哈欽斯的愛與思念時，她彷彿感受到對方在告訴她：「沒事的，一切都會好的。」紀錄片中也提到，凱莉與麥可赫金斯初次相遇時，其實仍與男星傑森唐納文交往中。唐納文坦言，自己第一次見到哈欽斯時，就察覺對方完全被凱莉吸引。

他回憶，當年自己帶凱莉去看INXS演唱會，演出後眾人被邀到飯店參加派對，「我看得出來，他眼裡只有她。我甚至記得她後來跟他一起進了浴室。」雖然語帶無奈，但他也表示理解。

唐納文坦承，自己當時其實曾認真想過與凱莉結婚、生小孩，「我原本以為那就是我的人生終點站。」然而，凱莉後來也坦言，麥可赫金斯當晚主動邀她共進晚餐時，她早已被對方深深吸引，最後也無法挽回已經變心的女友。