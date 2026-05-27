我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

慘虧20萬？台二代想在加州華埠開超市 2年半還沒影

才爆2度罹癌 凱莉米洛認「吸毒又劈腿」刻骨銘心愛過他永生難忘

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱莉米洛罕見談過往感情故事。（美聯社）
凱莉米洛罕見談過往感情故事。（美聯社）

澳洲流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）近日在全新Netflix紀錄片中，才分享自己2度罹癌，又罕見談及已故INXS主唱麥可赫金斯（Michael Hutchence），坦言這段刻骨銘心的戀情至今仍深深影響著她，甚至直言：「我後來一直在尋找像那樣的愛情，但始終沒有再遇到。」

現年57歲的凱莉，在紀錄片中數度情緒潰堤，回憶起與麥可赫金斯交往近3年的歲月。她表示，外界或許以為她人生中最重要的感情，是與男星傑森唐納文（Jason Donovan）、法國男星奧利維耶馬丁內茲（Olivier Martinez），或曾論及婚嫁的英國男星喬書亞薩斯（Joshua Sasse）的戀情，但真正讓她難以忘懷的，其實是麥可赫金斯。

1989年，當時年僅21歲、以甜美清新形象走紅的凱莉，與被譽為「地表最性感男人」的搖滾巨星麥可赫金斯爆出戀情，當年震驚演藝圈。當時凱莉以「I Should Be So Lucky」、「The Loco-Motion」等泡泡糖流行歌曲爆紅，而麥可赫金斯則以狂野、放蕩與充滿魅力的舞台風格聞名。

凱莉回憶，麥可赫金斯帶她見識了截然不同的人生，「性、愛、食物、藥物、音樂、旅行、書籍……他什麼都想體驗，而身為他的伴侶，我也跟著經歷了很多。」她感性表示：「我們在一起不到3年，但我後來一直在尋找類似的感覺，卻再也沒找到。」

然而，這段戀情最終在1991年劃下句點。凱莉坦言，那是她人生第一次真正經歷心碎，「我徹底崩潰了。」她也理解，身為搖滾明星的哈欽斯，需要不斷追逐自己的世界與自由。由於INXS長期巡演，兩人聚少離多，感情也越來越難維繫。儘管如此，凱莉仍認為兩人曾經非常契合，「我們在一起真的很好。雖然人生沒有如果，但那段時光真的非常美好。」

麥可赫金斯1997年於雪梨飯店輕生離世，享年37歲。事隔超過30年，凱莉仍表示：「我總覺得他一直都在我身邊。」她回憶當年接到死訊時的震撼，「我只記得有人打電話來，告訴我『他走了』。」之後她立刻飛回雪梨參加葬禮，那也是她人生第一次參加告別式。

凱莉哽咽表示，在教堂裡看見眾人對哈欽斯的愛與思念時，她彷彿感受到對方在告訴她：「沒事的，一切都會好的。」紀錄片中也提到，凱莉與麥可赫金斯初次相遇時，其實仍與男星傑森唐納文交往中。唐納文坦言，自己第一次見到哈欽斯時，就察覺對方完全被凱莉吸引。

他回憶，當年自己帶凱莉去看INXS演唱會，演出後眾人被邀到飯店參加派對，「我看得出來，他眼裡只有她。我甚至記得她後來跟他一起進了浴室。」雖然語帶無奈，但他也表示理解。

唐納文坦承，自己當時其實曾認真想過與凱莉結婚、生小孩，「我原本以為那就是我的人生終點站。」然而，凱莉後來也坦言，麥可赫金斯當晚主動邀她共進晚餐時，她早已被對方深深吸引，最後也無法挽回已經變心的女友。

Netflix 澳洲

上一則

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

延伸閱讀

凱莉米洛驚爆2度罹癌吐心聲：我像是空殼 秘密治療5年

凱莉米洛驚爆2度罹癌吐心聲：我像是空殼 秘密治療5年
一度焦慮到懷疑人生 張鈞甯認了想「離開演藝圈」

一度焦慮到懷疑人生 張鈞甯認了想「離開演藝圈」
徐若瑄認了靈異體質 親揭曾在東京莫名歪頭2年「靠手掰正」

徐若瑄認了靈異體質 親揭曾在東京莫名歪頭2年「靠手掰正」
香港「現代韋小寶」罹絕症 狠批娛圈 誇讚她是唯一清泉

香港「現代韋小寶」罹絕症 狠批娛圈 誇讚她是唯一清泉

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周