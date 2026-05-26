BTS再獲全美音樂獎年度藝人 獵魔女團奪年度歌曲

拉斯維加斯25日舉行全美音樂獎，動畫片「Kpop 獵魔女團」夯曲「燦金」（Golden）也獲封年度歌曲。圖為艾咪(Rei Ami，左)和金恩在(EJAE)。(路透)

韓國天團「防彈少年團」（BTS ）25日在拉斯維加斯舉行的全美音樂獎再度奪下「年度藝人」大獎。動畫片「Kpop 獵魔女團」夯曲「燦金」（Golden）也獲封年度歌曲。

全美音樂獎（American Music Awards）得主是經由粉絲票選。BTS25日也抱回最佳K-Pop男藝人獎，並以Swim一曲贏得最佳夏日歌曲獎。

年度藝人大獎方面，BTS擊敗的勁敵包括歷來獲得最多全美音樂獎的泰勒絲 （Taylor Swift），以及女神卡卡（Lady Gaga）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、壞痞兔（Bad Bunny）、哈利 史泰爾斯（Harry Styles）等。

BTS繼2021年後再度獲得這項殊榮，隊長RM（金南俊）在拉斯維加斯（Las Vegas）美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）內對台下尖叫的粉絲們說：「我們又做到了！」

RM還說：「我們最深的感謝一如往常獻給全世界的ARMY（BTS粉絲）。你們過去13年來一直支持我們。」

BTS成員先前為履行韓國男性服兵役的義務，自2022年後便暫停活動，今年3月終於重新合體，推出第5張正規專輯ARIRANG，連續稱霸告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）創下K-Pop藝人紀錄。

其他K-Pop音樂人也在全美音樂獎大放異彩，EJAE、奧黛莉努娜（Audrey Nuna）與Rei Ami為「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）配唱的Golden拿下年度歌曲、最佳演唱表現及最佳流行歌曲3項獎。

多國籍女團Katseye也獲得年度新人與最佳音樂錄影帶等3獎。

泰勒絲以8項入圍領先群倫，但最後全部「槓龜」且未出席頒獎典禮。

莎賓娜卡本特也未現身，但以Man's Best Friend拿下年度專輯、最佳流行專輯及最佳流行女藝人3獎。

美國20歲創作歌手sombr也拿3獎，包括以Back to Friends一曲贏得最佳搖滾/另類歌曲獎。他在台上說：「我19歲獨自在房內很憂鬱時寫下這首歌。我從沒想過自己有一天會站在這裡。」

英國70歲龐克搖滾歌手比利艾鐸（Billy Idol）則獲頒終身成就獎。