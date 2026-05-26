我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登米其林指南 洛杉磯11家餐廳前進「摘星」路

SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

BTS再獲全美音樂獎年度藝人 獵魔女團奪年度歌曲

中央社拉斯維加斯25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
拉斯維加斯25日舉行全美音樂獎，動畫片「Kpop 獵魔女團」夯曲「燦金」（Gol...
拉斯維加斯25日舉行全美音樂獎，動畫片「Kpop 獵魔女團」夯曲「燦金」（Golden）也獲封年度歌曲。圖為艾咪(Rei Ami，左)和金恩在(EJAE)。(路透)

韓國天團「防彈少年團」（BTS）25日在拉斯維加斯舉行的全美音樂獎再度奪下「年度藝人」大獎。動畫片「Kpop 獵魔女團」夯曲「燦金」（Golden）也獲封年度歌曲。

全美音樂獎（American Music Awards）得主是經由粉絲票選。BTS25日也抱回最佳K-Pop男藝人獎，並以Swim一曲贏得最佳夏日歌曲獎。

年度藝人大獎方面，BTS擊敗的勁敵包括歷來獲得最多全美音樂獎的泰勒絲（Taylor Swift），以及女神卡卡（Lady Gaga）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、壞痞兔（Bad Bunny）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）等。

BTS繼2021年後再度獲得這項殊榮，隊長RM（金南俊）在拉斯維加斯（Las Vegas）美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）內對台下尖叫的粉絲們說：「我們又做到了！」

RM還說：「我們最深的感謝一如往常獻給全世界的ARMY（BTS粉絲）。你們過去13年來一直支持我們。」

BTS成員先前為履行韓國男性服兵役的義務，自2022年後便暫停活動，今年3月終於重新合體，推出第5張正規專輯ARIRANG，連續稱霸告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）創下K-Pop藝人紀錄。

其他K-Pop音樂人也在全美音樂獎大放異彩，EJAE、奧黛莉努娜（Audrey Nuna）與Rei Ami為「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）配唱的Golden拿下年度歌曲、最佳演唱表現及最佳流行歌曲3項獎。

多國籍女團Katseye也獲得年度新人與最佳音樂錄影帶等3獎。

泰勒絲以8項入圍領先群倫，但最後全部「槓龜」且未出席頒獎典禮。

莎賓娜卡本特也未現身，但以Man's Best Friend拿下年度專輯、最佳流行專輯及最佳流行女藝人3獎。

美國20歲創作歌手sombr也拿3獎，包括以Back to Friends一曲贏得最佳搖滾/另類歌曲獎。他在台上說：「我19歲獨自在房內很憂鬱時寫下這首歌。我從沒想過自己有一天會站在這裡。」

英國70歲龐克搖滾歌手比利艾鐸（Billy Idol）則獲頒終身成就獎。

BTS 泰勒絲 哈利

上一則

吳奇隆氣喘噓噓秀一字馬 無名指婚戒閃成闢謠亮點

延伸閱讀

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」
KPop拿掉K？「獵魔女團」主唱EJAE暴紅 反思亞裔定位

KPop拿掉K？「獵魔女團」主唱EJAE暴紅 反思亞裔定位
鄉村音樂學院獎 艾拉蘭利抱7獎創紀錄 科迪奪最佳藝人

鄉村音樂學院獎 艾拉蘭利抱7獎創紀錄 科迪奪最佳藝人
BTS歌舞炸裂史丹福體育場 克服提早1小時開唱尷尬

BTS歌舞炸裂史丹福體育場 克服提早1小時開唱尷尬

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務