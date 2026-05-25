肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

實力派男神肖戰 主演，古裝傳奇鉅製「藏海傳」集結濃顏女星張婧儀、新生代演員周奇以及自帶梟雄氣場前輩黃覺，共同譜寫出一場關於復仇與人性拉扯的波瀾壯闊史詩。肖戰首次不用配音以原音呈現古裝劇，拍攝過程展現近乎嚴苛的敬業態度，為了完美呈現複雜的朝堂權謀台詞，肖戰在片場的口頭禪就是「再來一次」，幾乎每場戲都主動準備至少兩種不同的情緒狀態供導演選擇。

第一次挑戰「致命腹黑男」，肖戰談及「藏海」角色，他表示，這部戲最打動他的並非單純的「開外掛復仇」，而是人物在復仇之路上的掙扎，「藏海這個人極其立體，他既有明確殘酷的復仇目標，但內心深處卻又保留了致命的善良短板。大仇得報的那一刻，帶來的不是快樂，而是無盡的失落」。有趣的是，由於肖戰私底下陽光溫暖的形象太過深入人心，導演鄭曉龍導演在片場甚至下達「禁止微笑令」，肖戰笑說：「導演說我笑起來太陽光了，不符合藏海深沉、讓人脊背發涼的腹黑人設。」

除了驚心動魄的朝堂對決，劇中的情感線同樣是一大看點，張婧儀在劇中飾演身負國仇家恨的冬夏公主「香暗荼」，化身為「枕樓」的女老闆。張婧儀在受訪時曾表示，男女主角前期的關係並非傳統的一見鍾情，而是帶有「各取所需、互相利用」的間諜夫婦色彩。這種「智者碰智者」的極限拉扯，隨著劇情推移，兩人在一次次共同化解危機中動了真情。至於「藏海傳」的「看花燈」名場面，她說：「藏海在花燈下向香暗荼卸下心防、吐露身世，是兩人感情昇華的關鍵轉折點。」

「藏海傳」5月26日起，周一至周五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

肖戰(左)、張婧儀主演「藏海傳」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰在「藏海傳」中首度挑戰「致命腹黑男」 。圖／愛爾達電視 提供