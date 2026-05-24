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鹿晗、關曉彤「早已分手卻不官宣」？資深經紀人李登科點破背後原因

娛樂新聞組／即時報導
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鹿晗、關曉彤被爆早已於2024年底分手，至今選擇不公開「官宣」有三大原因。（取材...
鹿晗、關曉彤被爆早已於2024年底分手，至今選擇不公開「官宣」有三大原因。（取材自微博）

娛樂圈金童玉女鹿晗、關曉彤自2017年高調官宣戀情以來，一直是鎂光燈焦點。然而近年兩人頻傳情變，近日更因娛圈資深經紀人李登科在直播中的一席話，再度將兩人感情動態推上輿論風口浪尖。李登科稱，兩人其實早已於2024年底分手，至今選擇不公開「官宣」，主要是基於面子問題、商業風險與隱私權利等三重考量。

李登科從業界視角剖析指出，首要原因在於面子與輿論反差。回顧2017年雙方高調官宣戀情時，曾一度導致微博癱瘓、轟動全網，若如今主動公開分手，在輿論上無異於「打臉」，過大的反差容易讓雙方陷入尷尬境地；其次則是規避商業風險，一旦官宣恐直接衝擊雙方的代言合約及影視資源，因此品牌方與團隊更傾向冷處理。

最後，李登科強調，感情屬於藝人的私生活，明星有權自主決定曝光程度，自己的私事本就沒有必要向公眾交代。

事實上，這番言論也印證了網友近年觀察到的蛛絲馬跡。自2025年起，兩人連續兩年中斷了過去維持七年的「零點生日祝福」，社群平台斷聯超400天，連共同關聯的公司「北海鹿彤」也在2024年底註銷並完成商業股權分割。

據悉，李登科是娛圈資深經紀人，因長相帥氣、身材挺拔，常被網友笑稱「不出道太可惜了」，在粉絲群體中享有高知名度。他曾執掌宋威龍、章若楠等當紅藝人的經紀工作，並在2023年至2025年間擔任知名女星古力娜扎的經紀人。不過，李登科在去年底正式轉型自媒體。

張凌赫主演「逐玉」陷入「粉底液將軍」爭議時，李登科曾在在直播中談及此事，直言這是「行業的病態」，並非張凌赫個人問題，相關發言一度引起關注。

李登科（右）曾任古力娜扎的經紀人。（取材自微博）
李登科（右）曾任古力娜扎的經紀人。（取材自微博）

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