「歌手」首播爆黑幕…庾澄慶遭淘汰前「被逼換歌」

庾澄慶慘遭淘汰。圖／摘自YouTube

「歌手2026」今（22）日首播，全賽程採直播形式進行，沒想到第一集就爆出疑似「換歌黑幕」爭議。庾澄慶（哈林）最終演唱經典「讓我一次愛個夠」後排名墊底，成為本季首位遭淘汰歌手，而他與魏如萱在後台談論「被節目組臨時換歌」的對話，更因直播收音沒關掉意外全被播出，引發網友熱議。

魏如萱今晚首登場，帶來「末路狂花」，表現得相當自在、放鬆，一點也看不出緊張，連那英也忍不住讚「真棒」；第二位上台的是庾澄慶，帶來招牌曲「讓我一次愛個夠」，他表示以前唱破音會很不爽，現在不會，因為這就是現場演唱的魅力，允許犯錯。而他的表現也很穩，網友大讚他「很沉溺在自己音樂中」、「這年紀還有這表現很棒」。

周興哲帶來「永不失聯的愛」，展現一如既往的水準，那英更是當場邀歌，要他記得寫歌給她；竇靖童帶來父親竇唯在黑豹樂隊時期的經典歌「Don't Break My Heart」，而她的歌聲和唱腔和媽媽王菲 的空靈嗓音有點像，網友直呼她是用王菲的歌聲重新詮釋竇唯的歌，再加上合音是姑姑竇穎，被讚是三代音樂血脈同框。

另外，張碧晨經典歌「interstellar」應戰，胡彥斌則唱「你要的全拿走」，阿爾伯特斯塔納伊演唱「I Don't Want to Miss a Thing」、尤長靖帶來「是你想成為的大人嗎」，齊豫則是帶來「橄欖樹」。

最後，齊豫奪冠，尤長靖第2名、胡彥斌第3名、竇靖童第4名、阿爾伯特斯塔納伊第5名，周興哲第6名，張碧晨則是第7名，第8名是魏如萱，最後一名庾澄慶則被淘汰，他微笑說：「沒事沒事，沒什麼好說的，就這樣了，一日遊嘛，人生就是這個樣子」

節目候場期間，庾澄慶與魏如萱在後台直接聊到原本準備的參賽歌曲遭節目組臨時更換，由於直播未切掉後台收音，兩人談話內容意外全程放送，立刻掀起觀眾討論，不少網友質疑節目是否存在「賽制操作」與「黑幕」。

齊豫獲得第一名。圖／摘自YouTube