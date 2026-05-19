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「天龍八部」最帥慕容復驚傳聽力永久受損 靠助聽器維生

記者廖福生／即時報導
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石修驚傳聽力永久受損。(圖／摘自小紅書)
石修驚傳聽力永久受損。(圖／摘自小紅書)

78歲港星石修當年憑經典港劇「天龍八部」中「慕容復」一角在台灣打開知名度，近日接受TVB節目「一周星星」訪問時，罕見談到自身聽力問題，坦言近年聽覺明顯退化，如今已需依靠助聽器維持工作與日常生活。

石修透露，自己是在2021年疫情期間一次登台演出時，突然發現無法清楚聽見現場音樂與周遭聲音，驚覺情況不對後立刻求醫。沒想到經詳細檢查後，醫師告知他的聽力已嚴重受損，目前僅剩約六成。

他坦言，聽力退化與年輕時長期接觸高分貝環境有關。石修表示，自己年輕時相當熱愛音樂，不但經常戴耳機聽歌，也長時間吹奏薩克斯風、打鼓，耳朵多年累積下來早已造成不可逆傷害。他也感嘆，過去身邊不少朋友都曾提醒他要注意保護聽覺，但當時沒有放在心上，如今回想起來相當後悔。

不過即使聽力受損，石修對於外型依舊十分講究。為了不影響演藝工作，同時維持鏡頭前形象，他特地砸下超過5萬港幣（約6562美元），訂製一對高階隱形助聽器。他透露，該款助聽器是依照耳蝸形狀專屬倒模打造，因體積相當細小，配戴後幾乎難以察覺。

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