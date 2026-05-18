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好萊塢女星升格3寶媽…44歲穩交小15歲鮮肉 甜炸真心話曝

記者陳穎／即時報導
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席安娜米勒(左)和小15歲的奧利格林交往多年。（路透）
席安娜米勒(左)和小15歲的奧利格林交往多年。（路透）

好萊塢女星席安娜米勒（Sienna Miller）近日宣布喜迎新生命，與小15歲的模特兒兼演員男友奧利格林（Oli Green）再添新成員，也讓44歲的她正式成為3寶媽。

席安娜米勒近日接受「E! News」訪問時，親自透露已順利產下寶寶。當時她正忙著宣傳新片「湯姆·克蘭西之傑克·萊恩：幽影暗戰」(Jack Ryan: Ghost War)，卻突然語出驚人表示：「孩子出生了，隔壁房間現在就有一個超小的小嬰兒。」讓現場媒體又驚又喜。

她笑說，自己因為幾乎沒睡覺，現在連完整講一句話都有點困難，但仍藏不住初為人母的幸福心情，「我瘋狂愛上我的寶寶了」。

席安娜米勒與29歲男友奧利格林自2021年開始交往，兩人目前已育有一名2歲女兒，如今再迎來第2個孩子。加上她與前未婚夫、英國男星湯姆史特瑞吉（Tom Sturridge）所生的13歲女兒Marlo，席安娜正式升格3個孩子的媽媽。

其實她早在去年12月出席「時尚大獎」（Fashion Awards）紅毯時，就以一身大膽露肚造型公開懷上第三胎的消息，當時挺著孕肚現身，也立刻成為全球娛樂版焦點。

談到與小15歲男友的戀情，席安娜米勒過去曾坦言，一開始並沒有想認真發展，但後來很快就陷入愛河。她大讚奧利格林：「那個世代的男性，尊重女性的方式真的不同。他非常成熟、有智慧，而且很懂得與人相處。」

對於外界對「姐弟戀」的異樣眼光，她也曾公開表達看法，認為社會至今仍會把「年長女性交往年輕男性」視為某種獵奇現象，希望這種年齡差距的偏見未來能逐漸被消除、正常化。

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