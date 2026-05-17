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坎城影展／芭芭拉史翠珊獲終身成就獎「膝傷」無法親自領獎

記者陳穎／即時報導
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芭芭拉史翠珊因膝蓋受傷無法出席坎城影展。(美聯社)
芭芭拉史翠珊因膝蓋受傷無法出席坎城影展。(美聯社)

美國傳奇女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）原定出席第79屆坎城影展閉幕典禮，接受象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，但因膝蓋受傷，目前仍在休養，最終確定無法親自現身。

史翠珊18日透過聲明表示：「在醫生建議下，由於我仍在膝蓋傷勢恢復期間，很遺憾今年無法出席坎城影展。但能獲頒榮譽金棕櫚獎，我深感榮幸，也原本非常期待能與大家一起慶祝第79屆影展的優秀作品。」

她也提到，原本十分期待與許多敬佩的電影工作者相聚，「當然，也很期待重返我一直深愛的法國。」雖然無法親自到場，她仍向今年入選影展的全球電影人獻上祝賀，並感謝坎城影展長年支持電影藝術。

儘管史翠珊無法出席，坎城影展仍將於5月23日閉幕典禮中特別向她致敬。影展官方也公開祝福她早日康復。

今年坎城影展共有3位影人獲頒榮譽金棕櫚獎，除了史翠珊外，還包括「魔戒」導演彼得傑克森（Peter Jackson），以及帶著導演處女作「Propeller One-Way Night Coach」參展的約翰屈伏塔（John Travolta）。其中，約翰屈伏塔在作品放映前驚喜獲獎，當場激動落淚。他哽咽表示：「這甚至超越奧斯卡，我真的不敢相信，完全沒預料到會發生這件事。」

坎城影展 奧斯卡

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