小S追憶大S租名車幫爺爺圓夢 徐家7口全家福照罕見曝光

小S難得曝光小時候的全家福。圖／摘自臉書

大S （徐熙媛 ）去年2月病逝日本，小S （徐熙娣）悲痛欲絕，經過1年時間療傷，如今漸漸回歸螢光幕前，她今在社群分享了一張難得的全家福照片，感嘆小時候爺爺奶奶最疼姊姊大S，大S當年進演藝圈一賺到錢，就霸氣租了凱迪拉克載爺爺去理髮，讓她相當崇拜。

小S說，因為大S小時候總是笑咪咪，所以特別受到爺爺奶奶的寵愛，「而我則是有點怕爺爺，因為爺爺一口道地的山東腔，我那時真的聽不太懂」。但她知道爺爺的心願就是能坐上一次凱迪拉克，後來她和大S組成ASOS出道，一賺到錢，大S就說要租一台凱迪拉克讓爺爺圓夢，載爺爺去理髮。

小S回憶：「我永遠記得那天，我姊租了一台白色的凱迪拉克，神氣的停在店門口，我姊扶著爺爺上車，跟司機先生說：麻煩載我爺爺去他固定去的理髮院！爺爺當時的笑容不只是開心，還有一種以孫女為榮的感覺！」

她說，當下非常崇拜大S，「她真的是一個能讓家人開心，她就開心的人！我不只愛她，我也深深的崇拜她」，網友暖心安慰「只要記得她，她就從未離開」、「相信熙媛也以妹妹為榮」，而S媽黃春梅的年輕美貌也意外獲得網友關注，讚嘆「小梅年輕根本是港星」，難怪徐家3姊妹都漂亮。