我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

泰國頂流女星老公爆性侵弟弟 關鍵證據曝光 心碎道歉：先離開老公

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國女星Mild去年底風光嫁給「勝獅」啤酒集團富商老公Hiso Pi。（取材自I...
泰國女星Mild去年底風光嫁給「勝獅」啤酒集團富商老公Hiso Pi。（取材自IG）

泰國知名女星Mild去年底風光嫁入「勝獅」啤酒集團，日前才開心宣布懷孕喜訊，富商老公Hiso Pi卻在日前遭親弟Hiso Psi控訴長達12年的性侵，更怒控母親長期包庇，Hiso Psi更公開遭性侵的關鍵錄音，引爆泰國演藝圈與商界震撼。

一直都護夫的Mild，似乎在聽見關鍵的「對質錄音檔」後，態度開始轉變，不僅發聲明向小叔Hiso Psi道歉，並宣布將「暫時離開丈夫」。Mild坦言，她與Hiso Pi交往期間，從未聽過這段錄音檔，在聽過錄音檔後對小叔的遭遇感到非常難過，並宣布從即日起暫時離開丈夫，要重新審視整起事件，並照顧自己的心理狀態。

Hiso Pi在13日透過明星妻子Mild的IG發布影片與聲明，首度正面回應爭議，全面否認性侵指控。他語氣沉重表示：「這對我來說非常艱難，我從沒想過家務事會變成公開話題。」

Hiso Psi透露自己在家中多次遭受侵害，並公開錄音檔作為證據，錄音中有很多不堪入耳的對話，Hiso Pi更承認在14至16歲時，趁著保母洗澡多次強迫當時約10歲的弟弟口交，Hiso Psi更指稱整個家族都默許並包庇哥哥，母親更以「損害家族名譽」為由起訴他。

至於網路瘋傳的錄音內容，Hiso Pi則解釋，那只是兄弟倆在談論兒時往事。他坦承，小時候兄弟之間確實曾有爭吵或過於激烈的玩鬧行為，「當時年紀小，不懂分寸，動作可能比較粗魯」，並透露自己早已為此多次向弟弟道歉、和解，但強調從未有任何不當意圖。

泰國

上一則

坎城影展／53歲李冰冰凍齡不科學 胸前挖一大洞「優雅辣」震撼全網

延伸閱讀

遭親弟指控性侵12年 泰國富商首發聲：公開家醜沒有好處

遭親弟指控性侵12年 泰國富商首發聲：公開家醜沒有好處
女星妻才剛懷孕 泰富商驚爆性侵親弟12年 全家都知情

女星妻才剛懷孕 泰富商驚爆性侵親弟12年 全家都知情
離職亞裔男告女上司性侵 小摩斥捏造

離職亞裔男告女上司性侵 小摩斥捏造
「泰國墜崖孕婦」主角緊急送醫 控MCN公司長期霸凌壓榨

「泰國墜崖孕婦」主角緊急送醫 控MCN公司長期霸凌壓榨

熱門新聞

福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味