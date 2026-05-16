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懷孕生女中斷演藝事業…李翊君不悔：是我選擇的人生

記者李姿瑩／即時報導
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李翊君(左)母女一起到胡瓜(中)的網路節目出外景。圖／下面一位提供
李翊君(左)母女一起到胡瓜(中)的網路節目出外景。圖／下面一位提供

台灣歌手李翊君帶著愛女王敏淳到胡瓜Youtube頻道「下面一位」，母女檔難得合體錄影。完全在都市裡長大的兩人，首度體驗農村生活，第一次近距離接觸水牛就驚呼連連，餵牛吃草時，牛舌頭像漏斗般一伸一捲，胡瓜怎麼丟都丟不準，甚至丟到生氣對牛怒吼：「這比投幣還難！你怎麼那麼笨啦！」

王敏淳則越玩越上癮，也被水牛的萌樣吸引，欲罷不能。三人還體驗幫水牛洗澡，當得知水牛最愛被沖屁股時，胡瓜立刻開啟綜藝魂：「原來你喜歡這一味的。」甚至還發現水牛洗完澡後，頭毛自然變成霸氣中分，讓他瞬間頓悟：「難怪牛魔王永遠都是中分頭，原來靈感是來自水牛。」

李翊君回憶起自己年少進入國劇科的辛苦歲月，透露自己10歲就離家住校，甚至因為是公費學校，不敢半途而廢，「不讀的話要賠兩萬塊，對小孩來說完全是天文數字」。她咬著牙，每天都在算日子，但紮實的訓練也為她踏入歌壇打下良好的基礎。

聊到後來到事業高峰毅然決定選擇生子淡出演藝圈，她坦言：「那是我自己選的人生，我就接受它。」如今又因網路翻唱她的歌曲而再度翻紅，商演、節目邀約接不停，她感性表示：「我很感恩，現在因為社群媒體，好的作品真的有機會再次被大家看見。」連胡瓜都忍不住爆料：「我的化妝師十次請假八次都因為她。」

王敏淳則分享身為星二代的心情，她坦承：「一定會被拿來跟爸媽比較。」胡瓜暖心鼓勵她：「20幾歲本來就是慢慢累積的年紀，哪有人一開始就什麼都會？」

最後胡瓜笑稱自己代替檢場，帶著李翊君母女夜闖神秘山林，帶著她們去看螢火蟲。當整片山林亮起點點螢光時，李翊君當場看呆：「這根本像演唱會現場！」

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