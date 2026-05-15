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韓星GD經紀公司推K-pop機器人 打造娛樂科技空間

中央社首爾15日專電
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韓國歌手G-Dragon所屬的經紀公司Galaxy Corporation打造了一座結合機器人技術的娛樂科技空間GALAXY ROBOT PARK，15日正式在首爾開幕，其中能熱舞的K-pop機器人為計劃核心。中央社

韓國歌手G-Dragon、泰民所屬經紀公司Galaxy Corporation打造一座結合機器人技術的娛樂科技空間GALAXY ROBOT PARK，今天正式開幕，其中能熱舞的K-pop機器人為計劃核心。

Galaxy Corporation旗下藝人包括G-Dragon（權志龍）、泰民、金鍾國、宋康昊等知名歌手與演員，公司今天宣布人類與技術共存的地標GALAXY ROBOT PARK正式誕生，其中核心基地「K-POP機器人Arena」常設表演場館，是全球首個結合韓流內容與尖端機器人技術的常態演出系統。

Galaxy Corporation表示，透過這項計畫，希望讓訪韓外國觀光客隨時都能體驗韓流內容，同時成為代表韓國的全球娛樂科技核心基地。

Galaxy Corporation代表崔龍湖表示，未來這個空間每天會安排3到6場K-pop表演，一年約1000場，「隨著K-culture在全球擴張，許多國際觀光客正紛紛前往韓國，因此這座K-pop機器人演唱會場館今天在首爾正式開幕。」

崔龍湖也提到，從今年的常設公演開始，公司也計劃明年擴展至全球巡演。至於被問到G-Dragon等巨星是否會一起參與演出，崔龍湖則表示，「藝人今年有很重要的海外演出行程，任何人都會有極限，但我們認為機器人應該扮演克服並協助突破這些極限的角色。」

除了K-pop機器人，崔龍湖指出，目前公司也正在開發時尚機器人品牌，籌備全球首場機器人時尚秀。此外，在GALAXY ROBOT PARK園區表演場入口處，有一台「機器人肖像畫」的機器人，可以幫民眾繪製臉部肖像；還準備了拳擊機器人，可以讓民眾體驗3至4個小時。

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