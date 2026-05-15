1句話得罪網友？蕭薔與昔日死對頭林志玲同陷親中風波

林志玲（左）和蕭薔過去曾不停被拿來比較。圖／摘自臉書、珍世美學提供

蕭薔昔以絲襪廣告出道，是90年代當紅的「台灣第一美女」，不過2000年後，高學歷、高EQ「台灣第一名模」林志玲 崛起，志玲姐姐旋風吹襲，新舊女神不停被殘忍比較。最近林志玲成為文策院董事，過去親中言論遭挖，蕭薔則因宣布將「浪姐」酬勞捐給大陸「自己的同胞」遭台灣網友炎上，時隔多年，2位女神意外又有命運交錯，一塊陷入「兩邊不是人」窘境。

蕭薔出道37年，她主演瓊瑤 「一簾幽夢」為大陸觀眾熟知，這回接「浪姐7」，酬勞每集約25萬人民幣（約3.67萬美元），若能戰到最後一刻，預計7月返台。她成立「珍世美學慈善基金會」，不只捐大陸也捐台灣，沒想到竟然因為一段訪談被就罵，難怪美容覺時間到了也輾轉難眠。

到底蕭薔財力多雄厚？早年她曾被房產媒體報導，除了在新北市購買高樓豪宅孝親外，也在台中七期重劃區、上海淮海中路置產，目前則坐擁信義區松德路豪宅。導演好友伍宗德透露，蕭薔5年前疫情前後其實投資不順，在新加坡和大陸的基金慘賠8000萬，他因此找來理財顧問給她上了2堂課。

結果之後蕭薔默不作聲買了一大堆的黃金，包括實體黃金和黃金存摺，伍宗德形容數目「多到我吐舌頭」，賺的錢至少5000萬跑不掉，此後就喊她「財女」，也樂於看著她四處捐款行善。

伍宗德和蕭薔從1994年電視劇「霸王花」開始合作，接著又演了「家有仙妻2」，接下來他的每部戲她都做主要客串演員，「在我心中她不做作，有什麼說什麼，想做什麼就去做」。雖然這次蕭薔因為待在大陸拚「浪姐7」，原本答應擔任首集主持人的承諾因此失約，但伍宗德因此調整節目模式，跟她說：「這筆帳妳就記著！」