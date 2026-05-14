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為演唱會減肥…小沈陽「10天2度急診」 網酸：沒想看你走伸展台

娛樂新聞組／即時報導
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小沈陽爆出在準備演唱會期間，因減肥10天內2度進急診室。(取材自微博)
小沈陽爆出在準備演唱會期間，因減肥10天內2度進急診室。(取材自微博)

大陸演藝圈「卷」出新高度，就連笑星小沈陽都為了舞台形象拚老命。近日，小沈揚在山西大同演唱會現場，被妻子沈春陽大抖猛料，笑稱自家「大哥」為了瘦身竟然在短短10天內兩度被送進急診室，引發全場歌迷又是好笑又是心疼。相關話題一度登上熱搜。

沈春陽在台上透露，小沈陽為了在演唱會上呈現最佳狀態，跟風採用當下流行的「816斷食減肥法」，也就是一天三餐必須壓縮在8小時內吃完，剩餘16個小時保持空腹狀態。小沈陽為了加快瘦身速度，還疊加了高強度運動訓練和舞台排練，結果因低血糖、電解質紊亂等，在短短10天內兩度被緊急送醫。

沈春陽在舞台上用那標誌性的東北幽默調侃，「大哥在這場演唱會裡面減肥沒減明白，把自己減到急診裡去了，雖然他沒有太專業的唱法，但我們有真誠的心。」

據悉，身高182公分的小沈陽，體重一直維持在約65公斤，十分清瘦。但為了在巡演鏡頭前展現所謂的「完美下顎線」與肌肉線條，他竟然給自己加碼，採取了極端控飲食。

對此，不少網友表示，「大哥你這不是減肥，是修仙啊」、「這屆老藝人敬業起來，真的沒年輕愛豆什麼事了」，還有人說，「小沈陽你是不是對自己的定位有誤解？我們是來看你唱歌搞笑的，不是來看你走超模伸展台的」。還有人擔心表示，請沈春陽監督小沈陽，演唱會結束後務必加餐。

作為二人轉和小品演員出身的小沈陽，在電影票房接連失利之後，發行了「誰懂我」、「其實我們心裡都明白」等多首單曲，並希望藉由開演唱會擺脫笑星標籤，開拓另一條道路。

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