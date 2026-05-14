「雨霖鈴」老武俠風開播爆火…楊洋打戲獲讚 甜妹章若楠被嫌棄氣場弱

楊洋的打戲被網友盛讚「內娛武俠打戲教科書」。(取材自微博)

由正午陽光影業出品，楊洋、章若楠 主演的武俠大劇「雨霖鈴」近日開播，該劇憑藉久違的「老武俠風」質感與極致水墨美學，掀起收視狂潮，不少觀眾直呼「這才是真武俠」。不過，相對楊洋拳拳到肉的精采打戲，章若楠演俠女被嫌棄氣場太弱，還有網友調侃她像是「誤入武俠劇組的現代甜妹」。

「雨霖鈴」首播表現強勁，登上央視8台收視率迅速破1，優酷站內熱度也在短短數小時內突破6000大關，創下年度武俠劇首播熱度峰值新高。社交平台上，相關話題單日閱讀量超過12億，展現該劇爆發力。

分析指出，該劇最令觀眾驚喜的莫過於那股久違的「老武俠味」。在現今特效橫行的拍攝環境下，「雨霖鈴」反其道而行，堅持「手搓武俠」理念，全劇95%的高難度動作皆由演員親自完成。

其中，飾演展昭的楊洋表現堪稱驚艷。他捨棄過往偶像劇精緻濾鏡，以黑衣高馬尾造型亮相，眉宇間盡顯冷冽俠氣。為了還原「南俠」風采，他提前半年赴武當山習武，將洪拳與雙手劍法融入表演。首播四集便呈現了八場大戰，不論是雨巷激鬥、舟船搏殺，皆被網友盛讚「內娛武俠打戲教科書」。

不過，章若楠飾演的女俠霍玲瓏卻引來不少質疑聲。有觀眾指出，她的打戲動作綿軟無力，缺乏俠女應有的凌厲與勁道。尤其第一集中，許多打鬥鏡頭被眼尖網友發現「替身穿幫鏡頭」。此外，章若楠的台詞功底也受到爭議。

不少網友認為章若楠的原聲台詞「現代感過重」，發音「黏糊軟綿」，像是在念課文，與古裝劇應有的古風韻律格格不入。在一些關鍵場景中，她更被指眼神空洞、儀態與俠女形象完全不符，像是「誤入武俠劇組的現代甜妹」。

面對爭議，也有不少支持者為章若楠發聲，直指這是章若楠首次挑戰武俠劇，其背後的付出不應被忽視。據劇組透露，她為此角色提前3個月進組集訓，且有相當比例的高難度動作是親自上陣。隨著劇情推進與角色成長，觀眾紛紛期待看到章若楠口碑翻盤。