「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

橫掃奧斯卡 金像獎9項大獎的史詩鉅作「末代皇帝：4K經典數位修復」迎接40周年，全新4K修復規格重返大銀幕！此次顯著提升了畫面細節清晰度與色彩飽和度，透過 4K 技術，將紫禁城的宏偉建築、登基大典上層次分明的黃色帷幕與龍袍，以及宮殿紅牆與琉璃瓦的質感皆獲得最大還原，讓「亞洲第一美男」尊龍舉手投足間的貴氣儒雅及從「龍」變回平凡人的蛻變神情盡顯無遺。

該片攝影指導由三屆奧斯卡得主維托里奧斯托拉羅擔任，他清楚闡明片中的色彩語言：「我用光來表達溥儀人生的不同階段。」他指出，紅色鮮血代表閃回的開端，隨著城門的打開而切入；橙色是家庭與紫禁城的溫暖色調；黃色則是太陽與皇帝的身分象徵；而綠色代表知識與教師的自行車。

受封「亞洲第一美男」的尊龍，在片中演繹溥儀從天子到平民的傳奇人生，挑戰從18歲演到60歲，跨度極大的表演精湛程度，至今仍被視為教科書等級，更因此角入圍金球獎 劇情片最佳男主角，成為影史上首位且唯一在80年代即獲得兩次金球獎提名的華裔男演員。隔年1989年，他也獲頒金馬獎特別獎，表彰其在國際影壇的傑出成就，立下了難以撼動的標竿。

尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」，「因為大太陽的關係，我只在眼睛稍微擦了點粉，臉上沒有其他妝容，我覺得再畫就不自然了。」

導演貝托魯奇還一度以為尊龍有上唇妝，不禁讚嘆其顏值「天生自帶妝感」。飾演皇后婉容的陳沖也表示，尊龍的魅力源自於他看起來「充滿秘密」，「尊龍的快樂、感染力和熱情可以讓你明顯感受得到，會讓你想一看再看，他可能自己也不知道，他是天生就有故事的長相」。

值得一提的是，1988年4月「末代皇帝」正是於台北西門町的「國賓大戲院」首映。當時戲院門口人龍延綿至武昌街、黃牛票價格瘋漲的盛況蔚為奇觀，該片最終也成為台灣影史首部突破億元大關的「破億神片」。