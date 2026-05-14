40元看演唱會 說唱歌手乃萬演唱會門票開賣秒空

說唱歌手乃萬的演唱會出現40元低價票。（取材自微博）

說唱歌手乃萬3月演唱會因為票房慘淡取消演出後，9月場次出現了40元(約5.8美元)的低價。不少網友表示「頭回見雙位數的演唱會門票」、「兩杯奶茶錢？」。13日門票開賣後，40元門票馬上被搶購一空，顯示「缺貨登記」。

乃萬「Selves們2.0」重慶巡演訂於9月5日開唱，40元的票價創近年演唱會價格新低，票價梯度跨度達24倍（40元至980元）。部分網友認為此舉是回饋粉絲、抵制黃牛溢價，但也有觀點質疑是乃萬票房塌房後的自救。

乃萬近年來屢陷爭議漩渦。她在2021年音樂節發表「男孩應被體諒買房壓力」的言論，被公眾解讀為將男性生存壓力歸咎於女性。另外，乃萬2024年跨界乙遊引發嘻哈圈與乙遊圈對立；2025年與導演車徹在街頭親密互動引發的小三猜疑，每一次危機都加速了粉絲的逃離。

今年3月，乃萬原定於杭州舉辦的演唱會因票房慘淡而取消，甚至出現三折甩賣票仍無人問津的情況。主辦方可能通過調整票價策略，以40元的超低票價吸引了大量預算有限的觀眾，尤其是年輕粉絲和學生群體。但外界也質疑低價路線辦演唱會，是否真的能賺回成本。

說唱女歌手乃萬(NINEONE)，本名趙馨玥，1996年12月15日出生於陝西西安，2016年年底開始接觸說唱。曾參加過音樂選秀節目「中國新說唱2019」、「青春有你第二季」。