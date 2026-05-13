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「雨霖鈴」開播…楊洋變「美強慘」展昭 3大亮點一次看

記者闕志儒／即時報導
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楊洋主演「雨霖鈴」。圖／摘自微博
楊洋主演「雨霖鈴」。圖／摘自微博

Disney+武俠電視劇「雨霖鈴」5月13日正式上線，這部由正午陽光出品的年度古裝武俠大劇，改編自minifish同名小說，故事取材自經典「三俠五義」，找來楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦等主演，融合武俠動作、懸疑探案、朝堂權謀與北宋掃黑題材，未開播已被視為年度最受期待的電視劇之一。

亮點一：楊洋飾演展昭，被封「天選展昭」

「雨霖鈴」最大看點之一，就是楊洋挑戰經典角色展昭。劇中展昭是御前四品帶刀護衛，身負襄陽王謀反證據，卻因此遭到黑白兩道追殺。不同於過去完美無瑕的大俠形象，這版展昭被塑造成遊走朝堂與江湖之間的「半官半俠」，既有正氣，也有傷痕，被形容是史上最「美強慘」的南俠。製片人侯鴻亮認為，楊洋身上的克制感與俠義氣質，正好貼合展昭的角色核心。

亮點二：95%打戲親自上陣，硬派武俠回歸

近年不少古裝劇被觀眾批評過度依賴特效，「雨霖鈴」則主打「手搓武俠」，大量採用實景拍攝與真實武打設計。楊洋為了詮釋展昭，提前接受武術訓練，劇中雨巷激鬥、舟船搏殺、密室交鋒等高難度動作場面，多數都親自完成。導演透露，楊洋曾單日完成3天分量的打戲，受傷後仍堅持拍攝，也讓「雨霖鈴」的動作場面成為開播前最受討論的賣點之一。

亮點三：章若楠首演女俠，組成探案鐵三角

章若楠在「雨霖鈴」中飾演原創角色霍玲瓏，她原是玲瓏山莊大小姐，因不願接受家族安排的婚約而逃婚離家，意外踏入江湖。這也是章若楠少見挑戰古裝女俠角色，從過去觀眾熟悉的「初戀女神」形象，轉向靈動、果敢又有俠氣的武俠女主。她與楊洋飾演的展昭、方逸倫飾演的「錦毛鼠」白玉堂組成探案鐵三角，揭開官府與江湖勢力勾結的黑幕。

「雨霖鈴」不只是一部傳統武俠劇，也把北宋朝堂權謀、江湖恩怨與掃黑探案元素結合在一起。劇情透過展昭、霍玲瓏、白玉堂三人的冒險，探討公義、法理與俠義之間的衝突，也讓這部作品被觀眾形容為「武俠版「狂飆」」。對喜歡楊洋古裝、章若楠新角色，或期待硬派武俠回歸的觀眾來說，「雨霖鈴」是必追電視劇。

章若楠主演「雨霖鈴」。圖／摘自微博
章若楠主演「雨霖鈴」。圖／摘自微博

Disney 章若楠

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