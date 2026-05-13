金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王

蕭煌奇有望奪得第5座台語歌王。圖／本報資料照片

第37屆金曲獎今公布入圍名單，最佳台語男、女歌手獎各自上演老將對新秀的對決，其中蕭煌奇有望奪得第5座歌王，而白冰冰則是相隔28年重返金曲殿堂，競爭相當激烈。

曾在美加擔任助理教授的CJ MiT，返台追求音樂夢，同時以「我說」專輯入圍最佳台語男歌手、新人、台語專輯以及年度專輯獎，在社群激動表示原地大哭，且目前腦袋一片空白。2度入圍的周自從表示最近忙著搬家，正在整理工作室，「心情比上次平靜多了，但最想還是入圍專輯獎，畢竟整張製作要靠很多人幫忙」。

吳永吉是董事長樂團主唱，首張個人創作專輯「褪褲lān的兄弟」提名最佳台語專輯、男歌手跟年度專輯獎、最佳作詞人獎（武雄），他說：「就如生活裡的每一天，一切平常心看待！感謝礦工朋友們為這塊土地的努力，感謝猴硐礦工文史館的協助，感謝幫忙支持這張專輯、了解這些故事的朋友們，感謝我的爸媽努力辛勤工作養育。」

曾瑋中一得知憑「頇顢」再度提名歌王，激動到掉下男兒淚，「我媽還打電話來恭喜我，說『你跟蔡依林 入圍同一屆了耶』，真是太開心了」。作為歌王得獎紀錄保持人，蕭煌奇喊話大家「都能成為惜情暖心的人，不忘感謝一路陪伴的工作夥伴跟曾經給過善意的人，最後幽默表示：「就看我穿著帥帥的參加金曲獎囉。」

入圍最佳台語女歌手獎的PiA吳蓓雅、陳怡婷皆是初體驗，吳蓓雅平常心看待開獎，表示「這張專輯『離婚初體驗』不可能再有另一個相似的存在，它對我來說已經是最棒的作品，畢竟離婚一次體驗就夠了」；陳怡婷說以前很盼望聽到自己的名字，但過往連續10次摃龜，早已不抱期待，「我跟爸媽3個人抱在一起，謝謝這一路上的愛呀，讓我覺得多年的努力好像真的被看見了」。

白冰冰上次入圍輸給蘇芮，如今敵人世代交替，她說製作加宣傳費花了5百萬，對於得獎保持平常心，如果拿了再辦桌宴請大家。穩居入圍紀錄保持人的秀蘭瑪雅，以「鐵心肝」17度入圍寫下新篇章，得知喜訊感動到很想哭，希望能順利抱回第2座歌后。

而3年前首次入圍就封后的鄭宜農，今年憑「圓缺」提名最佳台語專輯、年度專輯共3大獎，正在美國辦巡演的她表示：「只能喝2口啤酒意思意思，製作團隊太棒了，絕不是我一個人的功勞。」

陳怡婷終於入圍金曲獎最佳台語女歌手獎。圖／時代創藝提供

鄭宜農2度入圍最佳台語女歌手獎。圖／邊走邊聽有限公司提供

曾瑋中獲知喜訊立刻噴淚。圖／時代創藝提供