陶喆「曾經太輝煌」成枷鎖？華語音樂的標準正往更高境界

陶喆曾經創造不少經典歌曲。圖／偉大文化提供

第37屆金曲獎（13日）公布入圍名單，「有人封神，有人成了遺珠」。Jolin蔡依林 今年以「Pleasure」專輯一舉入圍9項，成為本屆最大贏家。反觀近來在「乘風2026」人氣急升的曾沛慈，與師兄林宥嘉及前輩陶喆等人成了「遺珠之憾」。此消彼長，評審團主席黃韻玲都不禁脫口：「遺珠真的很多。」

本屆金曲獎入圍的作品，從技術層面的成熟度及面向未來的視野等考量，都有成熟的表現，尤其接軌全球流行音樂市場的脈動，都保有鮮明的文化觀點與在地特色。

Jolin與國外協作的「Pleasure」成為入圍大贏家，黃韻玲直言她的作品無疑是「國際規格的全面升級，她這些年持續與海外團隊合作、赴國外錄音，將整張作品的製作規模拉至極高層級，我相信她肯定很孤單。」

評審是否特別看重「接軌全球音樂市場」以及作品的中英文比例？黃韻玲表示：「內容當然很重要，至於英文比率，我們也有很嚴格的資格審查。如果英文超過一半以上，那就沒有辦法被歸類在同一個賽道。」

林宥嘉的「Apples of Thy Eye」未能入圍，黃韻玲坦言評審其實討論很久，甚至認為他相較前一年「大躍進非常多」，不論唱功、選曲、編曲都被肯定，但最後仍敗在「整體完整度」。至於陶喆，黃韻玲則語帶玄機：「他曾經太輝煌」，似乎點出資深歌手在觀眾與評審的視角裡，往往被投以更高的標準檢視。

曾沛慈近來因「乘風2026」人氣竄升，唱功與舞台魅力也獲得高度肯定，但最後仍與「歌后」擦肩而過。黃韻玲強調：「還是要回到整張專輯的完成度。」一番話似也凸顯「會唱歌的人很多」，但「華語流行音樂產業的標準，正被重新拉往更高的境界」。