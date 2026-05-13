金曲37／張惠妹太神…先打贏阿密特 風光追平周杰倫紀錄

張惠妹以單曲「我的存在就是愛你」拿到第37屆金曲獎門票。圖／聲動娛樂提供

天后張惠妹（阿妹）在去年最後一天，與分身阿密特同時推出「我的存在就是愛你」、「你的存在就是愛我」2首同旋律、不同歌名、不同唱腔的歌曲，隨著第37屆金曲獎公布入圍名單，張惠妹先打贏阿密特入圍年度歌曲獎，也是生涯第6次入圍該獎項，追平周杰倫 共同成為入圍紀錄保持人。

阿妹要和A-Lin「幸福在歌唱」 、陳小霞「老翅膀」、陳嫺靜「如果每天都可以」、張震嶽「浪人的…」、楊世暄「三菜一湯」、蔡依林 「Pleasure」，共同角逐第37屆金曲獎年度歌手獎，她感性表示；「要感謝所有參與這首歌曲的音樂人，能夠在這麼短的時間，捕捉到這首歌的靈魂，很幸福也很感激，和大家一起完成了這首歌，愛你們。」

阿妹去年表示90歲的張媽媽突發性失憶，讓她內心百感交集，萌生害怕失去的恐懼感，所幸張媽媽經過治療之後，身體好轉許多、記憶也逐漸恢復，讓她想起先前烙印在心裡的旋律。從她動念著手到完成歌曲只花20 天，她笑稱張惠妹和阿密特都很喜歡這首歌，才會積極搶唱，「阿妹很溫柔的，阿密特則是堅定的語氣」。

而阿妹的巡演去年告一段落，今年12月迎來別具意義的出道30周年，讓不少歌迷期待會有世紀大作，紛紛祝福她先把金曲獎抱回家，接著推出更多好歌。