Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

蕭景鴻出席大愛戲「大愛街2號」首映會。(記者沈昱嘉／攝影)

Energy成員「阿弟」蕭景鴻出道24年近日推出首張個人專輯，並以主打「以我為名」正式以本名站上舞台，他今（13日）出席大愛新戲「大愛街2巷」首映會，開心直呼「雙喜臨門」，被問推出個人專題是否意味單飛？他坦言：「目前是單飛。」但與團員們仍維持聯繫，錄製專輯期間，坤達、書偉都有去錄音室加油打氣，他也直言：「他們狀態都滿好的。」

儘管Energy因團員張書偉、謝坤達涉閃兵案而休團，但團員感情不散，蕭景鴻先前演8點檔又演大愛戲，被指因休團而收入銳減，更傳出少了Energy，團員狀態變差，蕭景鴻解釋，其實還沒演大愛戲時，自己就有發片計畫，「我也不知道傳聞是怎麼來的，這些工作本來就是既定行程，尤其拍完大愛戲就飽了，收入不缺」。

蕭景鴻與老婆Mei於 2007年結婚，育有2女1子，之前16歲二女兒蕭乙恩參加歌唱比賽，網路出現不同聲音，蕭景鴻坦言有看到網路留言，身為藝人、爸爸，他以過來人安慰女兒，無論是否真正步入星途，這些經歷都是好的嘗試，「也不能只看到爸媽的光鮮亮麗，要知道自己也會受到批評，必須能扛得住壓力。」無論女兒將來想唱歌跳舞，他都予以尊重。

2026金曲獎入圍名單公布，Energy全數槓龜，蕭景鴻被問此事表明不知今揭曉入圍名單，他語氣平淡：「我不知道，明年等我有入圍再說。」

蕭景鴻認了自Energy單飛。(記者沈昱嘉／攝影)