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私下聚餐？ 謝霆鋒探店影片出現張柏芝聲音… 網再猜「復合了」

娛樂新聞組／即時報導
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謝霆鋒(見圖)探店影片中，疑似出現前妻張柏芝的聲音。(取材自微博)
謝霆鋒(見圖)探店影片中，疑似出現前妻張柏芝的聲音。(取材自微博)

港星謝霆鋒日前於社群平台發布美食探店影片，沒想到背景中疑似出現前妻張柏芝的沙啞聲線，引發網友對這對離異15年、昔日娛圈金童玉女「破鏡重圓」的聯想。有「鋒芝CP」老粉激動喊話「兜兜轉轉還是他們最配」；但也有不少網友不信，呼籲「理性吃瓜」。相關話題登上熱搜。

這場風波起源於謝霆鋒近日分享的一段日常影片。片中，謝霆鋒獨自品鑑美食，但背景中出現模糊卻辨識度極高的女性交談聲，讓許多粉絲直呼與張柏芝高度相似。再加上兩人近期皆在香港生活，且張柏芝三名子女也定居於此，令「鋒芝私下聚餐」的猜測迅速發酵。

事實上，這次並非兩人首度被傳「聯動」。2025年底至2026年4月間，網友多次抓包兩人穿著同款迷彩外套與T恤，甚至被拍到入住上海同一酒店。去年底，更有媒體目擊兩人帶著兒子Lucas與Quintus在香港共進火鍋。種種跡象讓「鋒芝CP」老粉激動不已，紛紛期待這對金童玉女能為了孩子復合。

針對傳聞，目前輿論呈現兩極分化。一方認為「鋒芝」若能重歸於好，將是內娛最完美的結局；另一方則認為，影片中未出現鋒芝同框畫面，僅憑聲音推測缺乏實質證據，「共餐傳聞」極大機率是「成熟父母」的表現，未必與情愛有關。

其實，針對復合傳聞，雙方態度相當明確。謝霆鋒在4月間曾公開直言「回不去了」，並展示王菲贈送、佩戴26年的精品手鐲，力證兩人感情穩固；張柏芝則在直播中坦率表示自己「缺牙刷不缺老公」，強調目前享受獨立帶娃的生活。

謝霆鋒探店影片中，疑似出現前妻張柏芝(見圖)的聲音。(取材自微博)
謝霆鋒探店影片中，疑似出現前妻張柏芝(見圖)的聲音。(取材自微博)

張柏芝 香港 謝霆鋒

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