地母凝望家鄉 張吉安以光影記錄馬來西亞故事

從「南巫」、「五月雪」到「地母」，馬來西亞導演張吉安（圖）始終凝望故鄉吉打，而土地信仰、女性、民俗與殖民歷史遺傷，也成為其電影中重要的生命課題。（中央社）

從「南巫」、「五月雪」到即將在馬來西亞上映的新作「地母」，馬來西亞導演張吉安始終凝望著馬泰邊界的故鄉吉打，而土地信仰、女性、民俗與殖民歷史遺傷，成為他在電影中重要的生命課題。

張吉安今天接受中央社專訪表示，每部作品都與家庭成長背景密切相關，為家鄉說故事，近年來逐漸成為創作上的渴望，敘事離不開女性視角、民俗信仰與「萬物皆有靈」等元素。

他指出，「導演一輩子心裡都會有一塊很重要的拼圖，希望透過光影記錄下來，拼成對家鄉的記憶。」

張吉安2020年以「南巫」獲第57屆金馬獎最佳新導演，其後拍攝「五月雪」、「搖籃凡世」與「地母」，屢獲國際影展關注，6年內入圍3次金馬獎，累計19項提名，獲5座金馬獎。「地母」去年更入圍第62屆金馬獎最佳劇情長片、最佳導演等8項大獎提名，並拿下最佳女主角、最佳攝影與最佳原創電影歌曲3項獎項，將於14日在馬來西亞上映。

取材鄉野傳奇 「地母」傳遞土地與女性故事

「地母」取材自吉打稻田女巫降靈濟世的鄉野傳奇，故事回望1990年代末馬來西亞籠罩在內政陰霾下的時代氛圍，聚焦馬來西亞北部華巫暹交融的稻鄉村落，呈現邊界土地、人文與民俗信仰交織的生活樣貌。

張吉安表示，「地母」原型來自兒時聽聞的家鄉女巫。他並不想把角色塑造成超級英雄，而是希望呈現如普通人般，平凡卻帶有精神力量、令人敬仰的女性。

他說：「『地母』不只是一位母親，更像是守護土地與稻鄉靈魂的大地守護者。」

談到電影中出現降頭、巫術與靈異元素，張吉安並非刻意營造驚悚氛圍，而是要貼近風土民情，觸碰的是馬泰邊界的民俗文化，人們與信仰、巫術共存，以一種處之泰然的態度面對生活。

導演像牽象人 讓「房間裡的大象」被看見

談到創作與社會議題的關係，張吉安引用「房間裡的大象」形容社會現況，意指許多問題其實眾人皆知，卻選擇視而不見。如果大家對社會議題抱持視若無睹的沉默態度，人與人之間的不信任與冷漠只會不斷累積。

在他眼中，電影就像一扇門窗，也是一條通道，是讓「大象」走進公共空間的重要媒介。「導演像是牽象的人，我們把大象牽出來，不只是要大家看見，而是希望大家開始討論它」。

電影穿插多重語言 呈現馬來西亞多元真實樣貌

身為馬來西亞華人導演，張吉安表示，自己創作時是以馬來西亞人出發，電影中除了中文，也大量穿插馬來語、暹羅語、原住民語與印度語等不同族群語言。

他說，馬來西亞本來就是多元種族與多元信仰社會，不同文化長期共存，人們在成長過程中的文化交融更是司空見慣，希望透過電影，呈現馬來西亞多元族群與文化交融的真實樣貌。

深受台灣影響 盼馬來西亞電影百花齊放

張吉安接受專訪表示，台灣電影對他影響深遠。年輕時接觸導演侯孝賢與楊德昌作品，雖然「看得似懂非懂」，但後來有機會念電影後重新觀看，感受截然不同。

他認為，1980年代至今，台灣電影無論是藝術電影、人文電影或商業片，都逐漸發展出百花齊放的樣貌，也讓不同類型創作者擁有更多空間。

張吉安表示，「百花齊放」對電影產業發展十分重要，期待有朝一日，馬來西亞能擁有屬於自己的重要電影節，以及能長期放映非主流電影的院線體系。