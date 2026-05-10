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遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

記者林士傑／即時報導
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江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

丁曉雯、江念庭、李建復、徐哲緯、陳傑洲、黃韻玲跟潘越雲將在本周六同台，在「2026搭捷運聽民歌」演唱會送上多首好歌，其中一代玉女江念庭曾為愛消失歌壇30年，由於未婚夫經商失敗拋妻棄女，一肩扛起債務的她淡出養家，4年前回歸歌壇。

江念庭多次入圍金曲獎，如今除了每周固定教課，也正在準備新作品，希望民歌的旋律能夠一直傳承下去，也期許自己能加入民歌55、60的陣容，甚至更久。許久未見的陳傑洲曾跟李宗盛合作，退伍後轉戰幕後，製作過梅艷芳劉德華等歌手的專輯，這次會與江念庭合作多首經典對唱民歌，陳傑洲表示「好聽的歌是記憶的錨點，承載一個時代的情感，民歌會繼續傳唱」。

不同於過去，這次加入許多合唱橋段，丁曉雯很期待跟好朋友黃韻玲帶來火花十足的演出，期許未來有更多的人可以加入傳唱民歌的行列。而黃韻玲剛卸下北流董事長職務，有感而發說時間飛快，目前仍從事與音樂相關的工作，「其實不管在哪個公司、哪個職位，我都一如往常的創作，不管在北流還是下一站。」眾星邀請粉絲16日至北流行音樂中心戶外表演空間同歡，觀眾可以自由入場。

陳傑洲一直保持創作。圖／新視紀整合行銷提供
陳傑洲一直保持創作。圖／新視紀整合行銷提供

丁曉雯透露會與好朋友黃韻玲合唱。圖／新視紀整合行銷提供
丁曉雯透露會與好朋友黃韻玲合唱。圖／新視紀整合行銷提供

黃韻玲繼續從事與音樂相關的工作。圖／新視紀整合行銷提供
黃韻玲繼續從事與音樂相關的工作。圖／新視紀整合行銷提供

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