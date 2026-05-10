搭Uber遭蜜蜂螫傷 司機這番操作讓利菁看傻眼

利菁搭Uber竟遭蜜蜂螫傷。圖／摘自臉書

久未露面的利菁在臉書發文表示先前搭Uber，竟在車上遭蜜蜂螫傷，這也是她人生第一次被蜜蜂螫，她表示Uber司機作法相當高明，先把她和友人趕下車，再大聲喊自己已經把蜜蜂打死，她和友人就這樣莫名其妙下車，讓她不禁疑惑「大公司的網約車 和司機都沒責任了」？

利菁還原事發經過，她表示昨天朋友送她去剪髮，然後兩人一起搭Uber回家，她上車一關車門，手臂立刻出現像被電到的劇烈疼痛感，才發現車內應該有蜜蜂，還好她的友人是醫生，先替她檢查是否有毒針可拔，否則越晚拔毒液分泌越嚴重，回頭一看，後車箱門果真停了一隻大蜜蜂。

車上的3人瞬間都緊張起來，司機立刻把她和友人趕下車，打開後車廂然後大聲說：「利菁小姐，別生氣， 我幫你打死牠了！」這番操作讓她瞬間傻眼：「結案？我還沒開口喊冤。就醬？傷口太痛也就迷迷糊糊，給高明的司機大哥呼嚨下車了…….」

她表示，司機沒有關懷，也沒有詢問是否需要送醫，事後想想，她認為各行各業都需要學習突發狀況的應對方式，她只能佩服司機「道行真高」，「大公司的網約車和司機都沒責任了？但這是最好的解決之道嗎」，她表示自己並無責怪之意，單純寫文紀念，畢竟生活都不容易。