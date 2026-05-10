寫出「七夜怪談」嚇瘋全世界 日本恐怖大師驚傳病逝

鈴木光司不敵病魔逝世。(圖／摘自讀賣新聞)

日本 恐怖大師、經典作品「七夜怪談」作者鈴木光司驚傳離世。根據日媒報導，他於本月8日在東京一間醫院病逝，享壽68歲，消息曝光後震撼日本文壇與影視圈，不少書迷與影迷紛紛湧入社群平台悼念這位開創日式恐怖浪潮的重要作家。

鈴木光司1990年以小說「樂園」獲得日本奇幻小說大獎優秀獎，正式踏入文壇。隔年推出代表作「七夜怪談」，以「受到詛咒的錄影帶」為核心設定，在當時掀起極大話題，作品不僅成為暢銷小說，更於1998年由中田秀夫改編搬上大銀幕。

電影版「七夜怪談」中，經典角色「貞子」從電視機中爬出的畫面，成為亞洲恐怖電影史上最具代表性的場景之一，也成功帶動90年代日本恐怖片熱潮，影響遍及全球。其後，「七夜怪談」及續作「螺旋」陸續被韓國與美國翻拍，讓「貞子」成為跨世代的經典恐怖角色。

除了在恐怖文學領域奠定地位外，鈴木光司也曾憑藉「螺旋」獲得吉川英治文學新人獎肯定。即便近年仍持續創作，他去年才剛推出最新恐怖長篇小說「無所不在」（ユビキタス），展現旺盛創作能量。

據悉，鈴木光司早年尚未成名前，家中經濟主要由擔任高中教師的妻子支撐，而他則負責照顧家庭與育兒。他也因此出版多本育兒相關書籍，分享家庭生活與教育理念。親友透露，他始終將家庭視為人生最重要的支柱，而家人的支持，也成為他創作道路上不可或缺的力量。