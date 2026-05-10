臉部動刀遭酸民攻擊 王彩樺哽咽吐夢魘 燒光百萬救鼻

王彩樺(右)邀來夯歌「西岸小法咒」原唱Bu$Y合作。圖／高流提供

王彩樺因外型持續「進化」引發熱議，昨在「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會坦言動刀救鼻，「之前有說鼻子沒救了，但對方主動上門說可以重建鼻子」。其實小針美容後遺症讓愛美的她很困擾，又要接受網友評論，決定在除夕前進行3D模擬手術，喊話：「我上半輩子都為別人而活，現在要快樂過每一天。」

當年豬哥亮告訴她「妳山根很塌，去打高一點」，認為能增加好運，全力衝刺事業的她決定去做小針美容，未料卻成為一輩子的夢魘。這些年她為了挽救鼻子，前後砸下超過百萬，又擔憂上鏡頭不好看，根本就是身心俱疲，這次動完手術大獲好評，她說：「還有點腫，但還需要恢復期。」

曾和她合作拍戲的吳敏看著很是心疼，透露5個月前在泰國同台相遇，「我嚇到！好像看到鬼」，直呼王彩樺以前非常可愛，且自己反對動刀，「不管怎麼做，都回不到18歲」。吳敏說以前被導演建議打鼻子、墊下巴，二話不說火速離開，「我覺得什麼年齡就什麼樣子，老天給我什麼就是什麼」。

而王彩樺成為小針美容的受害者，如今放下心中大石，也不會再進行更多手術。她連著2天登台，親自邀到以「西岸小法咒」走紅的小鮮肉Bu$Y，她說：「我第一次給人家留言，他回我說願意合作，還說不用錢，我就說不能做白工，包紅包表達我的心意。」

王彩樺(前)身穿透視裝展現好身材。圖／高流提供