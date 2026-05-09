舒夢蘭電影感動美國太空人 林琪兒許願休士頓上映

林琪兒(左)深受電影感動。圖／東森提供

由舒夢蘭執導，首部以台灣觀點、為地球生態發聲的電影「守護我們的星球」於新加坡 華語電影節上映。本片以獨特女性視角溫柔凝視環境，更記錄下台灣科學家在極地冒險研究的身影，讓台灣生態電影與科研實力同步被世界看到。尤其台灣和新加坡同為海島國家，對氣候變遷更有共鳴，首映現場數百人擠爆影廳，觀眾大讚：「感謝台灣拍出媲美國際的生態電影！」

電影製作實力備受肯定，接連入圍 2026 年「芝加哥亞洲躍動影展」、「新加坡華語電影節」及英國「弗羅姆國際氣候電影節」等國際三大影展，專業品質與議題深度廣獲國際影壇認可。

除了影展肯定，十年前曾接受舒夢蘭專訪的美國太空人 林琪兒 Dr. Kjell Lindgren 日前訪台再度接受獨家專訪，得知電影上映後也感性發聲。林琪兒分享，在太空執行任務時，每天必須花費 30% 的時間來維繫賴以生存的太空船系統，反觀人類卻未曾投入同等心力維繫地球環境；這份體悟讓他深感共鳴，除了呼籲大眾共同「守護我們的星球」，更引頸期待這部電影也能在休士頓 上映。

這份來自太空與科研第一線的呼籲，也與影片在台灣帶動的社會動能相呼應。導演舒夢蘭親自跑遍全台近三百場包場，創下破千萬票房佳績，將保護地球觀念全面向下扎根。團隊更與幼幼基金會合作，於世界地球日招待新竹南華國中、南寮國小與水源國小共四百名師生觀影；並特別為視障與聽障學生舉辦無障礙包場，由導演親自口述講解並輔以手語翻譯，以實際行動匯聚守護力量。

儘管舒夢蘭團隊已經走遍南北極紀錄下震撼人心的地球劇變，但守護任務永無止盡。隨著首部電影交出亮眼成績單，團隊正式開啟環保新篇章，第二季將聚焦「守護濕地」，不僅拍攝地球最大濕地，直擊美洲豹獵殺鱷魚的震撼畫面，更記錄到台灣濕地與海岸面臨氣候變遷的挑戰，舒夢蘭團隊持續深耕環境議題，將關懷觸角由極地延伸回人類共生的關鍵棲地，以更堅定的影像力量，守護共同家園。

舒夢蘭親自出席新加坡電影節。圖／東森提供