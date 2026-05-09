我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊疆航空起飛時撞到「路人」 丹佛機場跑道1死

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

舒夢蘭電影感動美國太空人 林琪兒許願休士頓上映

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林琪兒(左)深受電影感動。圖／東森提供
林琪兒(左)深受電影感動。圖／東森提供

由舒夢蘭執導，首部以台灣觀點、為地球生態發聲的電影「守護我們的星球」於新加坡華語電影節上映。本片以獨特女性視角溫柔凝視環境，更記錄下台灣科學家在極地冒險研究的身影，讓台灣生態電影與科研實力同步被世界看到。尤其台灣和新加坡同為海島國家，對氣候變遷更有共鳴，首映現場數百人擠爆影廳，觀眾大讚：「感謝台灣拍出媲美國際的生態電影！」

電影製作實力備受肯定，接連入圍 2026 年「芝加哥亞洲躍動影展」、「新加坡華語電影節」及英國「弗羅姆國際氣候電影節」等國際三大影展，專業品質與議題深度廣獲國際影壇認可。

除了影展肯定，十年前曾接受舒夢蘭專訪的美國太空人林琪兒 Dr. Kjell Lindgren 日前訪台再度接受獨家專訪，得知電影上映後也感性發聲。林琪兒分享，在太空執行任務時，每天必須花費 30% 的時間來維繫賴以生存的太空船系統，反觀人類卻未曾投入同等心力維繫地球環境；這份體悟讓他深感共鳴，除了呼籲大眾共同「守護我們的星球」，更引頸期待這部電影也能在休士頓上映。

這份來自太空與科研第一線的呼籲，也與影片在台灣帶動的社會動能相呼應。導演舒夢蘭親自跑遍全台近三百場包場，創下破千萬票房佳績，將保護地球觀念全面向下扎根。團隊更與幼幼基金會合作，於世界地球日招待新竹南華國中、南寮國小與水源國小共四百名師生觀影；並特別為視障與聽障學生舉辦無障礙包場，由導演親自口述講解並輔以手語翻譯，以實際行動匯聚守護力量。

儘管舒夢蘭團隊已經走遍南北極紀錄下震撼人心的地球劇變，但守護任務永無止盡。隨著首部電影交出亮眼成績單，團隊正式開啟環保新篇章，第二季將聚焦「守護濕地」，不僅拍攝地球最大濕地，直擊美洲豹獵殺鱷魚的震撼畫面，更記錄到台灣濕地與海岸面臨氣候變遷的挑戰，舒夢蘭團隊持續深耕環境議題，將關懷觸角由極地延伸回人類共生的關鍵棲地，以更堅定的影像力量，守護共同家園。

舒夢蘭親自出席新加坡電影節。圖／東森提供
舒夢蘭親自出席新加坡電影節。圖／東森提供

舒夢蘭出席包場活動。圖／東森提供
舒夢蘭出席包場活動。圖／東森提供

太空人 新加坡 休士頓

上一則

奧斯卡影帝羅素克洛為戲增重 從零開始學德語

延伸閱讀

導演耗時5年重現消失半世紀國寶 「甘露水」搬上大銀幕

導演耗時5年重現消失半世紀國寶 「甘露水」搬上大銀幕
梁朝偉談「寂靜的朋友」：拍戲不為票房 只為與喜歡的人創作

梁朝偉談「寂靜的朋友」：拍戲不為票房 只為與喜歡的人創作
「魯冰花」數位修復 37年後入選坎城影展「經典單元」

「魯冰花」數位修復 37年後入選坎城影展「經典單元」
娛樂／瑪利歐闖銀河 票房一起衝天際

娛樂／瑪利歐闖銀河 票房一起衝天際

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00

超人氣

更多 >
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全

離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全
進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生