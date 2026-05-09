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奧斯卡影帝羅素克洛為戲增重 從零開始學德語

記者廖福生／即時報導
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羅素克洛（右）與雷米馬利克在電影「紐倫堡」中又精彩對手戲。圖／海鵬影業提供
羅素克洛（右）與雷米馬利克在電影「紐倫堡」中又精彩對手戲。圖／海鵬影業提供

兩大奧斯卡影帝羅素克洛、雷米馬利克首度聯合演出歷史驚悚片「紐倫堡」，羅素克洛刻意增重演出「納粹元帥」戈林（Hermann Göring）臃腫且具侵略性的體態。更驚人的是，他還從零開始學習德語，最終以流利的德語和精準的德腔英語交替演出，還原歷史真實感。

有別於1961年的經典片「紐倫堡大審」著重在「法律與道德的辯證」，「紐倫堡」鎖定與納粹最高層級人物戈林的心理交鋒，試圖從精神角度剖析「邪惡本質」，心理博弈張力驚人。

「紐倫堡」集結了扎實的劇本、頂尖的演技與對歷史的高度尊重，被譽為近年來探討正義與人性最深刻的電影。值得一提的是，影片中段重現了當年法庭播放集中營真實紀錄片的場景，這段長達數分鐘的沉重畫面，被評為全片最令人屏息且記憶深刻的一幕。

電影「紐倫堡」改編自美國記者作家傑克艾爾海（Jack El-Hai）2013年出版的著作「納粹與精神科醫生」，劇情聚焦於二戰後，一位美國陸軍精神科醫生道格拉斯凱利（雷米馬利克 飾），在紐倫堡大審判前夕，被指派去調查納粹頭子赫爾曼戈林（羅素克洛 飾）等戰犯心理狀態，以確定他們是否應該為戰爭罪行接受審判。但隨著他與戈林建立聯繫起，他對理解邪惡的痴迷也與日俱增。該片將於6月5日全台上映。

羅素克洛刻意增重演出「紐倫堡」，讓外型貼近「納粹元帥」戈林（Hermann Go...
羅素克洛刻意增重演出「紐倫堡」，讓外型貼近「納粹元帥」戈林（Hermann Göring）臃腫且具侵略性的體態。圖／海鵬影業提供

國際影媒更分讚賞羅素克洛的演技令人「毛骨悚然」。圖／海鵬影業提供
國際影媒更分讚賞羅素克洛的演技令人「毛骨悚然」。圖／海鵬影業提供

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